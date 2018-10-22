«Владимира Соловьева считают самым авторитетным журналистом России»

Телеведущие Владимир Соловьев, Андрей Малахов («Россия 1») и Владимир Познер (Первый канал) пользуются наибольшим среди всех журналистов авторитетом у российской аудитории, говорится в докладе «Образ журналиста в массовом сознании россиян», подготовленном исследовательской группой ЦИРКОН по инициативе Фонда «Медиастандарт» при поддержке Комитета гражданских инициатив (КГИ).
Исследование проводилось в июле-августе 2018 года среди 1604 респондентов старше 18 лет. Опрос реализован методом личного интервью по месту жительства опрошенных. При выполнении респондентами задания «назовите, пожалуйста, имена журналистов из разных отраслей (телевидения, радио, прессы и интернета), которых вы уважаете, мнение которых для вас наиболее авторитетно» результаты приводятся не в процентах, а в количестве опрошенных, назвавших того или иного журналиста.
«С большим отрывом самыми авторитетными журналистами оказались ведущие двух самых охватных федеральных каналов «Первый» и «Россия 1″ — Владимир Соловьев (178), Андрей Малахов (131) и Владимир Познер (116)», — говорится в отчете о результатах исследования.
В докладе также отмечается, что остальные отрасти медиаиндустрии (пресса, радио, интернет) менее персонифицированы, и по сравнению с телевидением их можно назвать вовсе не персонифицированными. Кроме того, по данным отчета, 51% респондентов не смогли назвать ни одного журналиста, которого они считают авторитетным. По мнению авторов доклада, «вполне допустимо предположить, что около половины из них просто не могут идентифицировать никого из журналистов персонально, но вторая половина, по всей видимости, отказывается признать среди них кого-либо действительно уважаемым».
В исследовании отмечается, что личные качества журналистов для респондентов являются важным критерием для оценки их деятельности и, соответственно, выбора самых авторитетных журналистов. Так, по данным исследования, 79% респондентов считают, что российским журналистам свойственна смелость, 77% опрошенных выделяют чувство юмора как одно из качеств российских журналистов, 75% опрошенных выделяют упорство как одно из главных качеств.
«В целом, на основании ответов респондентов, образ российского журналиста в массовой аудитории выглядит достаточно симпатично. Представителям этой профессии в глазах большей части публики свойственны: смелость, чувство юмора, упорство, самоотверженность и даже честность. Эти качества отметили более 50% респондентов. Единственное отрицательное качество, которое приписывают журналистам большая часть опрошенных – наглость и назойливость», — указывается в докладе.
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«Владимира Соловьева считают самым авторитетным журналистом России»
Полный бред, передачи Соловьева давно превратились в криг сплошной криг не далеких людей. Аналитика уступила месту пошлым перекрикиваниям ведущего. Соловьев перебивает всех. Нет ни одной передачи, чтобы он несколько раз не «указал» всем на свою национальную принадлежность, осталось только представить на обозрение конкретные «особенности» . Сейчас передачи Соловьева напоминают эпизод из знаменитого фильма «Вечера на хуторе близ Деканьки» когда «бабы» спорили утонул Вакула или повесился.
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произошла полная деградация. «Вечер с Вл. Соловьевым» сплошная пошлятина и позорище. Стриженова и Соловьев сладкая парочка.
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Это автора соловьиного помёта на первом?
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шёл 2013 год.
В. Соловьев говорил о Крыме так:
«Да не дай бог. А как вы себе это представляете? Во-первых, нет никакого юридического основания. А зачем вам Крым? Почему нельзя возвращать Крым: а почему Крым? Почему не Финляндию? А почему не Польшу? А почему не среднеазиатские республики, Грузию и Армению? Почему мы согласились с разделом 1991 года? Ну давайте соберём себе русскую империю.»
Не прошло и года как «самый авторитетный» стал говорить мягко говоря противоположные вещи……
Авторитетный «журналист», чо……
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Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на текст Владимира Соловьёва с резкой критикой генерального прокурора Юрия Чайки, написанный им ещё в 2011 году. Но в декабре 2015 года знаменитый ведущий не счёл серьёзными обвинения, выдвинутые активистами ФБК в расследовании о деятельности семьи прокурора.
Пропаг****н он а не «авторитетный журналист», не имеющий собственного мнения вообще и готов отстаивать любую, даже самую гнилую и абсурдную точку зрения, если за неё платят власти…
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Лидеры опроса соловьев да малахов….
Это ВСЁ, что нужно знать про аудиторию фед.каналов
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Соловьёв? да ну на фиг
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