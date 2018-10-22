Кровавая бойня в керченском колледже попала на видео

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На тему стонов «вот до чего Путин довел страну»:
4 апреля 1950 года учитель села Гиска принес в школу бомбу и привел её в действие. Погибли более 20 человек. Этот теракт советские власти тщательно и долго скрывали, только в 2004 году об этой трагедии стало известно.
О других терактах во времена СССР я промолчу. Скажу лишь, что были и захваты самолётов, и расстрелы мирных жителей, и череда взрывов в столице в один день. Тот факт, что во времена СССР многий негатив замалчивался (изнасилования, серийные убийства, теракты), а интернета банально не было — это не означает, что всё вокруг было хорошо.
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Сейчас посмотрим, что на это скажут ( во всяком случаи одна версия всеми способами замалчивается)
По факту знаем, что был один и как стрелок едва на троечку.
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Судя по данным и фактам он действительно был один.
Но вопросы остаются:
— Неужели он сам все это спланировал? Ведь нужна информация, деньги — откуда все это у него?
— Есть классные руководители, психологи и так далее — почему все это осталось незамеченным
— Почему органы типа ФСБ все это проморгали? И тут вновь первый вопрос — может ему помогали и направляли чтобы не попасться?
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Всё, показали учебное пособие для других.
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