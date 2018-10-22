Кровавая бойня в керченском колледже попала на видео

В региональном выпуске программы «Вести Крым» телеканала «Россия 1» показали видео с камер наблюдения в колледже в Керчи, снятое во время нападения Владислава Рослякова.

На записи видно, как Росляков заходит в колледж в майке с надписью «Ненависть», а затем взрывает бомбу и идет по коридорам, хладнокровно стреляя в людей.

Первоначально видео было опубликовано в официальных ютьюб-каналах «Вести Крым» и «России 24», но впоследствии было оттуда удалено.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в результате нападения Рослякова на колледж 17 октября погибли 20 человек, около 70 получили ранения, 40 из них находятся в больницах. Сам нападавший застрелился.

РЕН ТВ публикует видео, на котором запечатлен керченский убийца на пустыре, который он использовал в качестве полигона, где оттачивал навыки убийств. Незадолго до трагедии Владислав Росляков пришел на место и сжег свои личные вещи: тетради, фотографии, флешки, сим-карту, а также библию. На месте остались паленые страницы религиозной литературы.

На кадрах, которые оказались в распоряжении РЕН ТВ, видно, как парень несет на пустырь сейф. По некоторым данным, злоумышленник закопал его. Что хранилось в этом сейфе, неизвестно, но не исключено, что содержимое может ответить на многие вопросы об этой чудовищной трагедии.

СК сначала возбудил уголовное дело по статье теракт, но потом переквалифицировал на убийство двух и более лиц общеопасным способом.