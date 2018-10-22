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Кровавая бойня в керченском колледже попала на видео

Позже видео удалили с ютьюб-канала «Вести Крым». Но остались кадры, как керченские стрелок сжигает свои вещи и закапывает сейф перед расстрелом студентов и преподавателей.(ВИДЕО)

22.10.2018 Фото: Стоп-кадр с видео "Вести Крым" 4 коммент.
 
 

Кровавая бойня в керченском колледже попала на видео

Кадр с видео расстрела

В региональном выпуске программы «Вести Крым» телеканала «Россия 1» показали видео с камер наблюдения в колледже в Керчи, снятое во время нападения Владислава Рослякова.

На записи видно, как Росляков заходит в колледж в майке с надписью «Ненависть», а затем взрывает бомбу и идет по коридорам, хладнокровно стреляя в людей.

Первоначально видео было опубликовано в официальных ютьюб-каналах «Вести Крым» и «России 24», но впоследствии было оттуда удалено.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в результате нападения Рослякова на колледж 17 октября погибли 20 человек, около 70 получили ранения, 40 из них находятся в больницах. Сам нападавший застрелился.

РЕН ТВ публикует видео, на котором запечатлен керченский убийца на пустыре, который он использовал в качестве полигона, где оттачивал навыки убийств. Незадолго до трагедии Владислав Росляков пришел на место и сжег свои личные вещи: тетради, фотографии, флешки, сим-карту, а также библию. На месте остались паленые страницы религиозной литературы.

На кадрах, которые оказались в распоряжении РЕН ТВ, видно, как парень несет на пустырь сейф. По некоторым данным, злоумышленник закопал его. Что хранилось в этом сейфе, неизвестно, но не исключено, что содержимое может ответить на многие вопросы об этой чудовищной трагедии.

 

СК сначала возбудил уголовное дело по статье теракт, но потом переквалифицировал на убийство двух и более лиц общеопасным способом.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    На тему стонов «вот до чего Путин довел страну»:
    4 апреля 1950 года учитель села Гиска принес в школу бомбу и привел её в действие. Погибли более 20 человек. Этот теракт советские власти тщательно и долго скрывали, только в 2004 году об этой трагедии стало известно.

    О других терактах во времена СССР я промолчу. Скажу лишь, что были и захваты самолётов, и расстрелы мирных жителей, и череда взрывов в столице в один день. Тот факт, что во времена СССР многий негатив замалчивался (изнасилования, серийные убийства, теракты), а интернета банально не было — это не означает, что всё вокруг было хорошо.

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  2. Аноним

    Сейчас посмотрим, что на это скажут ( во всяком случаи одна версия всеми способами замалчивается)
    По факту знаем, что был один и как стрелок едва на троечку.

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  3. Аноним

    Судя по данным и фактам он действительно был один.
    Но вопросы остаются:
    — Неужели он сам все это спланировал? Ведь нужна информация, деньги — откуда все это у него?
    — Есть классные руководители, психологи и так далее — почему все это осталось незамеченным
    — Почему органы типа ФСБ все это проморгали? И тут вновь первый вопрос — может ему помогали и направляли чтобы не попасться?

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  4. Новый мэр

    Всё, показали учебное пособие для других.

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