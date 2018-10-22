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«Золото» и «серебро» привезли с Кубка губернатора Новосибирской области гимнастки Бердска

Воспитанницы тренера Елены Пантюхиной достойно представили бердскую школу художественной гимнастики.

22.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Золото и серебро привезли с Кубка губернатора Новосибирской области гимнастки Бердска

Бердские гимнастки традиционно добиваются успехов

С 15 по 18 октября в Центре спортивной подготовки «Заря» Новосибирска проходили соревнования по художественной гимнастике «Кубок губернатора Новосибирской области» 2018 года.

В открытых соревнованиях приняли участие представители спортивных клубов, детско-юношеских спортивных школ, центров спортивного развития из Омска, Тюмени, Якутска, Барнаула и других сибирских городов, областных центров и города Новосибирска. Всего выступили порядка 300 участников. Среди них и спортсмены из города Бердска. Соревнования проводились по индивидуальной программе и групповым упражнениям мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и 1-го спортивного разряда.

Бердчане достойно представили родной город, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта. По программе КМС победительницей стала Кочнева Анастасия. Мария Бобренок завоевала серебряную награду. В младшей группе Чернова Ева получила приз за 4 место. Поздравляем воспитанниц СШ «Авангард» и тренера Елену Пантюхину со спортивным успехом.


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