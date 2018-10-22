Отменили балет «Лебединое озеро»

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаВчера во Дворце культуры Родина был отменён балет «Лебединое озеро», Русский Классический Балет г.Москва. На спектакль пришли 230 человек, но Москва решила, что это очень мало и по звонку велели отменить! Надо было видеть лица зрителей, администрации ДК и артистов. Полнейшее недоумение, возмущение и разочарование. И полнейшая уверенность, что сработали аферисты. Там, где для нас 1000 рублей для Москвы очевидно 10-ть. Испортили настроение и зрителям и артистам. А работников ДК Родина сделали заложниками отвратительного поступка вышестоящих чиновников (или аферистов?) от Русского Классического…