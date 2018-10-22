Медведев: экономика в мире стала хуже, чем в кризисный 2008 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что мировая экономика стала хуже, чем в кризисный 2008 год, по ряду позиций. Об этом он заявил на пленарном заседании саммита АСЕМ, передает ТАСС.

«В чем-то мы выглядим хуже, чем было десять лет назад», — подчеркнул глава кабмина.

По его словам, в 2008 году мир столкнулся с беспрецедентным финансовым кризисом, который принципиальным образом изменил правила мировой экономики и заставил пересмотреть финансово-экономическую политику. Медведев отметил, что с тех пор удалось выявить и исправить многие системные ошибки, в том числе в сфере финансовых рынков, управления госдолгом, политики крупных банков.

При этом премьер также указал на реальные признаки торговых войн в мире.

«Самое главное, что материализовались протекционистские настроения, — отметил Медведев. — За этим столом присутствуют руководители государств, которые в полной мере испытали на себе признаки торговых войн. Это самое печальное из того, что происходит».

«Экономические санкции вторглись в ткань международного экономического общения, стали обычным инструментов политического давления и недобросовестной конкуренции, — добавил он. — Все это опасно. Вместо того, чтобы сотрудничать, мы по сути ослабляем наши отношения». Тогда как «десять лет назад мы были куда более мудрыми и были готовы сообща противостоять негативным последствиям экономического кризиса».

Говоря о том, что стало хуже с 2008 года, когда в мире произошел финансовый кризис, Медведев отметил рост в несколько раз совокупного мирового долга, большую уязвимость развивающихся рынков, а также повсеместное ужесточение денежно-кредитной политики.

Премьер добавил, что мировая экономика нуждается в четких и прозрачных правилах.

«Мировая экономика сегодня нуждается в четких и прозрачных правилах. И такими правилами могут быть сегодня только правила многосторонней торговой системы, — подчеркнул он. — Россия выступает в поддержку ВТО, которая играет системообразующую роль в международной торговле».

Премьер подчеркнул, что Россия признает необходимость совершенствования и обновления ВТО. «Противоречия между развитыми и развивающимися странами на данном этапе кажутся непреодолимыми, но преодолеть их можно, — добавил Медведев. — Свои предложения по реформе ВТО мы представили вместе с Индией, Европейским союзом. Надеюсь, что консенсус будет найден».

Глава кабмина заявил, что взаимозависимость стран растет и этим процессом нужно управлять. «Принципиально важно, чтобы это происходило именно на основе правил ВТО, а не обособленно от них», — подчеркнул он.