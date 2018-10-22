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Медведев: экономика в мире стала хуже, чем в кризисный 2008 год

Российский премьер указал на реальные признаки торговых войн в мире и воплощение протекционизма в конкретные решения.

22.10.2018 Фото: Кремлин.ру 8 коммент.
 
Медведев: экономика в мире стала хуже, чем в кризисный 2008 год

Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что мировая экономика стала хуже, чем в кризисный 2008 год, по ряду позиций. Об этом он заявил на пленарном заседании саммита АСЕМ, передает ТАСС.

«В чем-то мы выглядим хуже, чем было десять лет назад», — подчеркнул глава кабмина.

По его словам, в 2008 году мир столкнулся с беспрецедентным финансовым кризисом, который принципиальным образом изменил правила мировой экономики и заставил пересмотреть финансово-экономическую политику. Медведев отметил, что с тех пор удалось выявить и исправить многие системные ошибки, в том числе в сфере финансовых рынков, управления госдолгом, политики крупных банков.

При этом премьер также указал на реальные признаки торговых войн в мире.

«Самое главное, что материализовались протекционистские настроения, — отметил Медведев. — За этим столом присутствуют руководители государств, которые в полной мере испытали на себе признаки торговых войн. Это самое печальное из того, что происходит».

«Экономические санкции вторглись в ткань международного экономического общения, стали обычным инструментов политического давления и недобросовестной конкуренции, — добавил он. — Все это опасно. Вместо того, чтобы сотрудничать, мы по сути ослабляем наши отношения». Тогда как «десять лет назад мы были куда более мудрыми и были готовы сообща противостоять негативным последствиям экономического кризиса».

Говоря о том, что стало хуже с 2008 года, когда в мире произошел финансовый кризис, Медведев отметил рост в несколько раз совокупного мирового долга, большую уязвимость развивающихся рынков, а также повсеместное ужесточение денежно-кредитной политики.

Премьер добавил, что мировая экономика нуждается в четких и прозрачных правилах.

«Мировая экономика сегодня нуждается в четких и прозрачных правилах. И такими правилами могут быть сегодня только правила многосторонней торговой системы, — подчеркнул он. — Россия выступает в поддержку ВТО, которая играет системообразующую роль в международной торговле».

Премьер подчеркнул, что Россия признает необходимость совершенствования и обновления ВТО. «Противоречия между развитыми и развивающимися странами на данном этапе кажутся непреодолимыми, но преодолеть их можно, — добавил Медведев. — Свои предложения по реформе ВТО мы представили вместе с Индией, Европейским союзом. Надеюсь, что консенсус будет найден».

Глава кабмина заявил, что взаимозависимость стран растет и этим процессом нужно управлять. «Принципиально важно, чтобы это происходило именно на основе правил ВТО, а не обособленно от них», — подчеркнул он.


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(8) Комментариев

  1. Новый мэр

    А у нас все хорошо :-D

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  2. Гость

    Аааааа так вот оно в чём дело, всё теперь понятно. Я то думал всё это бездумное управление.
    Теперь только вера что все мы продаем в рай :-D

    Thumb up 9 Thumb down 2

  3. Аноним

    То есть опять виноват «мировой кризис», госдеп, марсиане… А мы белые и пушистые? :-D :-D

    Thumb up 9 Thumb down 2

  4. Аноним

    а нефтегазовые компании особо лукойл и роснефть хвастают
    рекордной прибылью!!!! А народу все больше закручивают «гайки» пеняя на кризис!!!

    Thumb up 9 Thumb down 3

  5. Аноним

    Когда эта мумия исчезнет со своими умозаключения ми. Не смешно

    Thumb up 10 Thumb down 1

  6. Аноним

    Пояса стянуть потуже,-
    Помутился белый свет.
    В экономике всё хуже,-
    Давит кризисный момент.
    Войн торговых бродит признак,
    Попираются права.
    Здесь опасная проблема,
    Что ждать дальше и когда…

    Thumb up 6 Thumb down 1

  7. Поросёнок Пётр

    Наверное самый бездарный и жалкий премьер-министр за всю историю России. *NO*

    Thumb up 4 Thumb down 0

  8. Аноним

    а как всё начиналось то ))
    2001г — удвоим ВВП!
    2003 — догоним и перегоним Португалию!
    2008г — модернизация, инновации!
    2012г — войдем в топ-5 крупнейших экономик мира!
    2014г — русский мир от Сахалина до Нормандии!
    2018г — чота не получается ничего, давайте всё разнесем, все сдохнут, а мы в рай попадём! )

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