Медведев: экономика в мире стала хуже, чем в кризисный 2008 год

Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что мировая экономика стала хуже, чем в кризисный 2008 год, по ряду позиций. Об этом он заявил на пленарном заседании саммита АСЕМ, передает ТАСС.
«В чем-то мы выглядим хуже, чем было десять лет назад», — подчеркнул глава кабмина.
По его словам, в 2008 году мир столкнулся с беспрецедентным финансовым кризисом, который принципиальным образом изменил правила мировой экономики и заставил пересмотреть финансово-экономическую политику. Медведев отметил, что с тех пор удалось выявить и исправить многие системные ошибки, в том числе в сфере финансовых рынков, управления госдолгом, политики крупных банков.
При этом премьер также указал на реальные признаки торговых войн в мире.
«Самое главное, что материализовались протекционистские настроения, — отметил Медведев. — За этим столом присутствуют руководители государств, которые в полной мере испытали на себе признаки торговых войн. Это самое печальное из того, что происходит».
«Экономические санкции вторглись в ткань международного экономического общения, стали обычным инструментов политического давления и недобросовестной конкуренции, — добавил он. — Все это опасно. Вместо того, чтобы сотрудничать, мы по сути ослабляем наши отношения». Тогда как «десять лет назад мы были куда более мудрыми и были готовы сообща противостоять негативным последствиям экономического кризиса».
Говоря о том, что стало хуже с 2008 года, когда в мире произошел финансовый кризис, Медведев отметил рост в несколько раз совокупного мирового долга, большую уязвимость развивающихся рынков, а также повсеместное ужесточение денежно-кредитной политики.
Премьер добавил, что мировая экономика нуждается в четких и прозрачных правилах.
«Мировая экономика сегодня нуждается в четких и прозрачных правилах. И такими правилами могут быть сегодня только правила многосторонней торговой системы, — подчеркнул он. — Россия выступает в поддержку ВТО, которая играет системообразующую роль в международной торговле».
Премьер подчеркнул, что Россия признает необходимость совершенствования и обновления ВТО. «Противоречия между развитыми и развивающимися странами на данном этапе кажутся непреодолимыми, но преодолеть их можно, — добавил Медведев. — Свои предложения по реформе ВТО мы представили вместе с Индией, Европейским союзом. Надеюсь, что консенсус будет найден».
Глава кабмина заявил, что взаимозависимость стран растет и этим процессом нужно управлять. «Принципиально важно, чтобы это происходило именно на основе правил ВТО, а не обособленно от них», — подчеркнул он.
А у нас все хорошо
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Аааааа так вот оно в чём дело, всё теперь понятно. Я то думал всё это бездумное управление.
Теперь только вера что все мы продаем в рай
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То есть опять виноват «мировой кризис», госдеп, марсиане… А мы белые и пушистые?
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а нефтегазовые компании особо лукойл и роснефть хвастают
рекордной прибылью!!!! А народу все больше закручивают «гайки» пеняя на кризис!!!
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Когда эта мумия исчезнет со своими умозаключения ми. Не смешно
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Пояса стянуть потуже,-
Помутился белый свет.
В экономике всё хуже,-
Давит кризисный момент.
Войн торговых бродит признак,
Попираются права.
Здесь опасная проблема,
Что ждать дальше и когда…
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Наверное самый бездарный и жалкий премьер-министр за всю историю России.
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а как всё начиналось то ))
2001г — удвоим ВВП!
2003 — догоним и перегоним Португалию!
2008г — модернизация, инновации!
2012г — войдем в топ-5 крупнейших экономик мира!
2014г — русский мир от Сахалина до Нормандии!
2018г — чота не получается ничего, давайте всё разнесем, все сдохнут, а мы в рай попадём! )
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