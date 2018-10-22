КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Пенсии и оклады военных проиндексируют на 4% ежегодно

Балет «Лебединое озеро» из Москвы отказался от гастролей в Бердске из-за 250 проданных билетов

Проиграли уральцам новосибирские баскетболистки на чемпионате России в Бердске

Мединский назвал исторически безграмотной современную молодежь

Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

Угроза: Авиакомпании из-за переноса серверов в Россию могут прекратить работу

Жестами пели и шутили глухие артисты на уникальном фестивале в Бердске

Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»

Вернуть права автомобилисты смогут уже по новым правилам

10 млн рублей не выплатил заработанное 189 сельчанами директор агрофирмы в Новосибирской области

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

Ваше объявление появится в выделенном месте. Цена недели размещения — 50 рублей.

22.10.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

В последние годы Бердск активно застраивался новыми кварталами

Дорогие бердчане! Раньше на сайте www.kvartiranso.ru частные лица могли разместить три бесплатных объявления в месяц. По многочисленным просьбам мы ввели сервис платных объявлений.

VIP-объявления — стоимость размещения — 50 рублей — 1 неделя. Оплатить данную услугу можно через Робокассу.
Оплаченное объявление появляется в общем списке объявлений и в специальном выделенном месте.
Правила размещения платных частных объявлений можно прочитать по ссылке.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
На 5% вырос объем «свободных денег» у россиян Реально выбросили Может, лучше так, как живем, и жить дальше?

Комментирование закрыто.

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 40% - только с 5 по 9 июня!
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика