КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

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Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё» можно подать онлайн

Для рекламодателей и частных лиц мы разработали сервис по подаче-приему рекламных сообщений через наши сайты.

22.10.2018 8 коммент.
 
Объявления в газеты Курьер.Среда.Бердск и Народ знает всё можно подать онлайн

«Курьер. Среда. Бердск», №38/2018

В процессе навигации при клике на рубрику «Объявления в газеты» перейдете в раздел приема объявлений.
Процесс займет 2 минуты. Оплата – картой, веб-деньгами и другими способами с помощью Робокассы.
Можно заходить в раздел приема объявлений сразу по ссылке http://www.kurer-sreda.ru/dogazeta
Все вопросы по онлайн-подаче объявлений можно задать по тел.8(383-41)2-70-12

Можно прочесть о правилах подачи объявлений в газеты.


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На 5% вырос объем «свободных денег» у россиян Реально выбросили Может, лучше так, как живем, и жить дальше?

(8) Комментариев

  1. кулинар

    А сколько стоит разместить флэш банер на вашем сайте свой или свой не канает , а нужно заказать ?

    Thumb up 9 Thumb down 4

  2. Организатор

    Раньше обьявления были бесплатные,было лучше,было много интересных обьявлений,сейчас я смотрю почти никто сюда обьявлений не подает….может лучше вернуться к старому?

    Thumb up 10 Thumb down 2

  3. Аноним

    Назад дороги нет не Терепе и также бесплатным объявлениям. Такова житуха наша. Плати ,плати,а вот где деньгу взять ??? или вы держитесь. А вот за что держаться???

    Thumb up 9 Thumb down 4

  4. Аноним

    «Народ знает всё» — разве еще печатают?

    Thumb up 2 Thumb down 0

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Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

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