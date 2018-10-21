Верховный суд: отвечают ли родители, если ребенок взял в руки оружие отца?

Интересное и полезное толкование норм Закона «Об оружии» сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, изучив спорную ситуацию, когда дети дома достали и «побаловались» родительским оружием. Итог — случайное ранение одного из подростков. Существует ли в подобных, кстати, совсем не редких, ситуациях моральная ответственность?

Несчастье произошло в семье жителя Крыма. Один подросток пришел в гости к другому. «Принимающая сторона» смогла открыть отцовский сейф с оружием, чтобы похвастаться. Баловство закончилось непроизвольным выстрелом и ранением гостя. Уголовное дело правоохранители возбуждать не стали, так как, по их мнению, хранится в семье оружие правильно.

Спустя год после ЧП раненый молодой человек собрался с духом и обратился в суд, требуя компенсировать ему моральный ущерб от выстрела в размере двух миллионов рублей.

Местный районный суд, а позже и апелляция отказали истцу. Пришлось ему обращаться в Верховный суд РФ, где дело внимательно изучили и заявили, что обе местные судебные инстанции, рассматривая дело, допустили ошибки.

Вот что увидел в этом деле Верховный суд. Летним днем один молодой человек пришел в гости к другому, тот достал оружие и случайно ранил товарища. Ранение оказалось тяжелым.

В судебном деле есть несколько актов проверки «обеспечения сохранности оружия». Это обязательные бумаги, которые положено составлять регулярно при проверках хранения в доме оружия и боеприпасов.

Акты в деле были в свое время составлены сотрудниками органов внутренних дел. В документах сказано, что оружие хранится в сейфе и условия его хранения «исключают доступ к ним посторонних лиц и соответствуют законодательству Российской Федерации».

Дознаватель местного ОВД отказал в возбуждении уголовного дела по статье 224 Уголовного кодекса РФ «за отсутствием состава преступления». Напомним, что эта статья карает за небрежное хранение оружия, в результате чего им может воспользоваться посторонний, который случайно может убить или ранить человека.

Проверив собранные в деле документы, районный суд отказал истцу и сделал вывод, что «нет причинно-следственной связи между нарушением правил хранения оружия и причинением вреда». Апелляция с таким решением согласилась. Но Верховный суд возразил.

Вот разъяснения высокого суда.

В Законе «Об оружии» четко прописаны правила его хранения, «исключающие доступ к нему посторонних лиц». А в Гражданском кодексе (статья 1064) сказано, что вред, причиненный человеку или его имуществу, надо возмещать в полном объеме тому, кто вред причинил. Там же уточняется, что законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. А лицо, причинившее вред, освобождается от причинения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

И еще важное уточнение — законом предусмотрено возмещение вреда при отсутствии вины причинителя вреда.

В Гражданском процессуальном кодексе (статья 61) сказано следующее: основания освобождения от доказывания — это вступивший в силу приговор по уголовному делу. Он обязателен для суда, который рассматривает дело о гражданско-правовых последствиях действий того человека, в отношении которого вынесен приговор.

Из всех перечисленных норм Верховный суд РФ сделал такой вывод: хранение оружия должно исключать доступ к нему посторонних. В отличие от вины в уголовном праве, где «виновен — не виновен» решает либо судья, либо присяжные заседатели, в гражданских правоотношениях все по-другому. Тут вина в причинении вреда предполагается, пока причинитель сам не докажет, что его вины нет. Проще говоря, когда речь идет о гражданских отношениях, самому надо доказывать, что твоей вины тут нет.

От обязанностей доказывать отдельные, юридически важные обстоятельства освобождает приговор суда.

В нашем случае, подчеркнул Верховный суд РФ, хранил ответчик оружие так, что оно стало доступно его сыну, и в итоге пострадал истец.

Высокий суд подчеркнул, что ответчик на суде этот факт не опроверг. А то, что в деле есть постановление дознавателя с отказом от возбуждения уголовного дела, — это всего-навсего одно из доказательств. Но в отличие от приговора суда оно не освобождает ответчика от обязанностей доказать отсутствие вины.

Еще Верховный суд заявил: обстоятельства хранения оружия, из-за которых оно попало в руки несовершеннолетнего, обстоятельства ранения истца, местные суды вообще не устанавливали. И не оценивали. Местные суды сослались лишь на документы, что оружие в доме хранится правильно, но в то же время указали на отсутствие связи между нарушением хранения оружия и ранением из него истца.

Местные суды, специально подчеркнул Верховный суд, фактически констатировали факт нарушения хранения оружия и факт ранения из него истца. Поэтому, сказала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, вывод местных судов неправильный. И дело о ружье, которое выстрелило, придется пересматривать.

Источник: РГ