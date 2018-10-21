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В этом году на нашем доме вывесили объявление: «Контейнер для мусора убран. Габаритный мусор вывозите сами». Многие горожане в этом году получили такое же уведомление. Управляющие компании не хотят брать на себя затраты на вывоз габаритного мусора и перекладывают все на жильцов.

С габаритным мусором сталкивается каждый человек — поменяли мебель, заменили входную дверь, поменяли остекление лоджии, сделали ремонт в квартире. Куда девать рамы, мешки, шкафы?

Считается, что каждый человек сам закажет машину, грузчиков, оплатит въезд на свалку и т.д. В реальности весь этот мусор заполняет наши дворы или оказывается в ближайшей роще.

Мне кажется, городская администрация должна заняться этим вопросом. Надо обязать управляющие компании вернуть убранные контейнера для мусора. В противном случае мы превратим Бердск в одну большую помойку.