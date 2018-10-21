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Контейнер для мусора убран. Габаритный мусор вывозите сами!

Мне кажется, городская администрация должна заняться этим вопросом. Надо обязать управляющие компании вернуть убранные контейнера для мусора. В противном случае мы превратим Бердск в одну большую помойку.

21.10.2018 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:

В этом году на нашем доме вывесили объявление: «Контейнер для мусора убран. Габаритный мусор вывозите сами». Многие горожане в этом году получили такое же уведомление. Управляющие компании не хотят брать на себя затраты на вывоз габаритного мусора и перекладывают все на жильцов.
С габаритным мусором сталкивается каждый человек — поменяли мебель, заменили входную дверь, поменяли остекление лоджии, сделали ремонт в квартире. Куда девать рамы, мешки, шкафы?
Считается, что каждый человек сам закажет машину, грузчиков, оплатит въезд на свалку и т.д. В реальности весь этот мусор заполняет наши дворы или оказывается в ближайшей роще.
Мне кажется, городская администрация должна заняться этим вопросом. Надо обязать управляющие компании вернуть убранные контейнера для мусора. В противном случае мы превратим Бердск в одну большую помойку.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А за что платим за вывоз мусора ?

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