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С Днем рождения Татьяну Пучкову!

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! Достойно работать на благо нашего города и его жителей!

21.10.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написало Бердское местное отделение ППП»ЛДПР»:

Бердское местное отделение ППП»ЛДПР» поздравляет с Днём Рождения руководителя местного исполнительного комитета партии «Единая Россия»- Пучкову Татьяну Анатольевну!

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! Достойно работать на благо нашего города и его жителей!

С уважением, координатор БМО ППП»ЛДПР», Горобец И.П.

От редакции: Татьяна Анатольевна! С Днем рождения! Счастья и любви!

С Днем рождения Татьяну Пучкову!


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