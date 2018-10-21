С Днем рождения Татьяну Пучкову!

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Бердское местное отделение ППП»ЛДПР» поздравляет с Днём Рождения руководителя местного исполнительного комитета партии «Единая Россия»- Пучкову Татьяну Анатольевну!

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! Достойно работать на благо нашего города и его жителей!

С уважением, координатор БМО ППП»ЛДПР», Горобец И.П.

От редакции: Татьяна Анатольевна! С Днем рождения! Счастья и любви!