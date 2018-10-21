С Днем рождения Татьяну Пучкову!

Кажется, пришла зима в Бердск: мокрый снег поглощает город
Ядерная угроза: «Мыльте, граждане, веревки, Тихо и не вереща!»
Владельцев оружия обяжут сообщать в Росгвардию о его местонахождении
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Четверо погибли при взрыве на пиротехническом заводе в Ленинградской области
Гибель в консульстве журналиста Джамаля Хашукджи подтвердили власти Саудовской Аравии
Путин о ядерной войне: «Мы попадем в рай, а они — просто сдохнут»
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