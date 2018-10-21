Кажется, пришла зима в Бердск: мокрый снег поглощает город

Воскресенье, 21 октября, видимо, станет началом зимы для жителей Бердска. С раннего утра дождь вперемешку со снегом идут в городе. Бердчане прячутся под зонтиками и спешат по своим делам при 2 градусах тепла.

По прогнозу — снег будет идти весь день.

Рыбаки поделились с редакцией фото — берег в снежной пелене. У многих любителей рыбалку испортила погода: промокшие они возвращаются домой. И правильно! Берегите себя! Завтра понедельник — идти на работу.

Напомним, что снег уже два раза порывался укрыть Бердск, но тепло октября его победило. Кажется, пришла зима…