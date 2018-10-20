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Ядерная угроза: «Мыльте, граждане, веревки, Тихо и не вереща!»

Сергей Шнуров и Андрей Макаревич написали стихи по мотивам высказыванию президента РФ Владимира Путина на клубе Валдай о возможной ядерной атаке на Россию.

20.10.2018 Фото: Кремлин.ру 8 коммент.
 
Ядерная угроза: Мыльте, граждане, веревки, Тихо и не вереща!

Глава государства сказал: «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют»

Сергей Шнуров и Андрей Макаревич написали стихи по мотивам высказыванию президента РФ Владимира Путина на клубе Валдай о возможной ядерной атаке на Россию. Глава страны заявил: «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют»

В Инстаграме стих набрал более 200 тысяч лайков

shnurovs

Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти суки,
Ну, а мы, конечно, в рай,
Попадём как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплёт?
Мы пойдём куда угодно,
Если Родина пошлёт.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали ******,
Если кто не замечал.

Андрей Макаревич тоже написал стихи и наложил музыку. Послушать песню вы можете на Фейсбуке.


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Почему я должен слушать вечно недовольного музыканта с национальностью юрист и матерного адепта церкви летающих макарон.
    В стране (не в правительстве) совсем нормальных не осталось?
    Поднятие пенсионного возраста, ндс, цен и т.д. — плохо.
    Но каким боком на это влияет отказ от превентивного удара. (американцы кстати не отказываются)

    Thumb up 0 Thumb down 8

  2. Райский кущ

    Макароныч написал о бомбе.
    и наклал все это на фейсбук.
    Ну а шнур голодный и холодный.
    мучался в потоке супермук.
    Потрясая мылом и веревкой.
    И при этом гордо вереща.
    Мучались товарищи потомки.
    Агитатара горлана главаря…
    где то там есть рай
    а в нем иуда что с христом когда то
    заседал…
    Заседанье маленькое чудо.
    ну а дальше видимо финал.
    Кто то будет кушать в тайланде тараканов в собственном
    кто то вскричит об угнетенье вдоль дивана лежа на боку.
    у кого то нефть его украли.
    у кого то сперли его газ.
    а решать все будут как обычно..
    те кому вообще плевать на вас.

    Thumb up 0 Thumb down 3

  3. Аноним

    Мы вас давно послали — Всех шутов единой россии , Басковых , Шнуровых , Песковых .

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Новый мэр

    Макаревич, завеяло Высоцким :-D
    https://www.youtube.com/watch?v=2csIqayYP8Y

    Thumb up 2 Thumb down 0

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