Ядерная угроза: «Мыльте, граждане, веревки, Тихо и не вереща!»

Сергей Шнуров и Андрей Макаревич написали стихи по мотивам высказыванию президента РФ Владимира Путина на клубе Валдай о возможной ядерной атаке на Россию. Глава страны заявил: «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют»

В Инстаграме стих набрал более 200 тысяч лайков

shnurovs

Здесь и так сплошные муки,

Хоть сегодня умирай.

Пусть подохнут эти суки,

Ну, а мы, конечно, в рай,

Попадём как по путевке,

Так наш главный обещал.

Мыльте, граждане, веревки,

Тихо и не вереща!

Всеедино, всенародно!

Что нам райский переплёт?

Мы пойдём куда угодно,

Если Родина пошлёт.

Хоть к Аллаху, хоть на плаху,

Хоть к началу всех начал.

Нас давно послали ******,

Если кто не замечал.

Андрей Макаревич тоже написал стихи и наложил музыку. Послушать песню вы можете на Фейсбуке.