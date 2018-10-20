Ядерная угроза: «Мыльте, граждане, веревки, Тихо и не вереща!»

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Почему я должен слушать вечно недовольного музыканта с национальностью юрист и матерного адепта церкви летающих макарон.
В стране (не в правительстве) совсем нормальных не осталось?
Поднятие пенсионного возраста, ндс, цен и т.д. — плохо.
Но каким боком на это влияет отказ от превентивного удара. (американцы кстати не отказываются)
0 8
Макароныч написал о бомбе.
и наклал все это на фейсбук.
Ну а шнур голодный и холодный.
мучался в потоке супермук.
Потрясая мылом и веревкой.
И при этом гордо вереща.
Мучались товарищи потомки.
Агитатара горлана главаря…
где то там есть рай
а в нем иуда что с христом когда то
заседал…
Заседанье маленькое чудо.
ну а дальше видимо финал.
Кто то будет кушать в тайланде тараканов в собственном
кто то вскричит об угнетенье вдоль дивана лежа на боку.
у кого то нефть его украли.
у кого то сперли его газ.
а решать все будут как обычно..
те кому вообще плевать на вас.
0 3
У Макаревича круче,
А ты иди путину читай он тебя нагродит
3 0
Мне наплевать
на вашего макара.
Я гений и талантище большой.
А ваш макар хрень брень играй гитара.
Траля ляля..питайтесь колбасой…
0 0
ЗА-НЯ-ТОООО!!!!
0 0
Мы вас давно послали — Всех шутов единой россии , Басковых , Шнуровых , Песковых .
1 0
Макаревич, завеяло Высоцким
https://www.youtube.com/watch?v=2csIqayYP8Y
2 0
Думаете на героин подсел на старости лет?
0 0