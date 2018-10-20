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Владельцев оружия обяжут сообщать в Росгвардию о его местонахождении

За 2016-2017 годы в России выявлено более 25 тысяч нарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов.

20.10.2018 Фото: pixabay.com 3 коммент.
 
Владельцев оружия обяжут сообщать в Росгвардию о его местонахождении

Росгвардия предложила внести поправки в правила хранения оружия

Росгвардия предлагает обязать россиян уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания. Проект соответствующего документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из пояснительной записки, если владельцы оружия берут его с собой в поездки больше чем на трое суток, то они в течение трех рабочих дней должны сообщить в Росгвардию о фактическом месте нахождения.

Эта мера позволит обеспечить контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения, отмечается в документе.

В проект также включены положения, позволяющие перевозить оружие воздушным транспортом без получения разрешения от Росгвардии. Кроме того, граждане смогут передавать оружие работникам подразделений транспортной безопасности для перевозки самолетом.

Проблемы с оборотом оружия

На этой неделе в Ростове-на-Дону прошло совещание, посвященное законодательному обеспечению оборота оружия. Как рассказал заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин, за 2016-2017 годы в России выявлено более 25 тысяч нарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов. Правоохранители привлекли к ответственности более четырех тысяч человек, возбудили 13 уголовных дел.

По словам председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктора Бондарева, незаконный оборот оружия представляет серьезную угрозу безопасности и остается одним из главных катализаторов насильственной преступности.

Среди основных источников пополнения нелегального рынка оружия он назвал изготовление средств поражения на основе списанного оружия, модификацию гражданского оружия в боевые аналоги, контрабанду из-за рубежа. Кроме того, часть оружия попадает на теневой рынок от криминальных структур или из регионов, где велись активные боевые действия во время Великой Отечественной войны или других конфликтов.

Бондарев также отметил, что о недоработке законодательства, регулирующего оборот оружия, свидетельствует, в частности, значительное число преступлений, совершенное с использованием оружия, находящегося в легальном обороте. По мнению сенатора, все это требует совершенствования межведомственного взаимодействия подразделений МВД, Росгвардии, Вооруженных сил, ФСБ и других воинских формирований и органов.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Очередной идиотизм

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  2. Аноним

    GPS- трекер на всё оружие и магнитную метку для рамок в неразборных местах и проблема частично решится.
    Ещё и бабла росгвардия поднимет на системе контроля перемещения.

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  3. Аноним

    То есть купил путевку, уведомил местных егерей и ещё в росгвардию написал ( с письменным обязательством, что в заложники зайцев и гусей брать не буду) — ещё одно едомство создайте для этого и обязательно с маршалом олигофреном

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