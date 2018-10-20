Золотов хочет пропустить Навального через полиграф

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золотов сам то на полиграфе не хочет провериться
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Когда переименовывали милицию в полицию и всех «прогнали» через эту бесовскую машину, я задал вопрос по поводу нескольких бердских кадров (особо «одаренных», которые или наркотики употребляли или откровенно в криминале ) — «как же они проверку на полиграфе прошли»
— « так расшифровку то человек делает!»
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Это капец что творится. Он должен защищать. Б…т в погонах.
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