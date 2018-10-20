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Золотов хочет пропустить Навального через полиграф

«Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф…»,— сказал глава Росгвардии. (ВИДЕО)

20.10.2018 Фото: Стопкадр 4 коммент.
 
Золотов хочет пропустить Навального через полиграф

Глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль

Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил проверить Алексея Навального на полиграфе и пообещал, что тот ответит за «свою ложь», пишет Коммерсантъ.

«Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф…»,— сказал господин Золотов специальному корреспонденту “Ъ” Андрею Колесникову.

Напомним, в конце августа ФБК Алексея Навального опубликовал расследование о нарушениях при закупках питания для Росгвардии. По данным фонда, после того как в декабре 2017 года единственным ее поставщиком стал ООО «Мясокомбинат »Дружба народов»», цены на базовые продукты выросли в два-три раза. В Росгвардии назвали расследование ФБК провокацией, а глава службы Виктор Золотов в видеообращении вызвал оппозиционера на поединок. Мясокомбинат, о котором говорится в расследовании, подал на Алексея Навального в суд.

Когда господин Навальный вышел после 20 суток ареста за нарушения при проведении митинга, он ответил господину Золотову видеороликом. В нем оппозиционер говорит, что драться не будет, но пригласил главу Росгвардии на дебаты на один из федеральных телеканалов.
Золотов

Навальный


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(4) Комментариев

  1. Гость

    Проверьте этого клоуна на адекватность

    Thumb up 3 Thumb down 2

  2. Аноним

    золотов сам то на полиграфе не хочет провериться :-D

    Thumb up 9 Thumb down 2

  3. Аноним

    Когда переименовывали милицию в полицию и всех «прогнали» через эту бесовскую машину, я задал вопрос по поводу нескольких бердских кадров (особо «одаренных», которые или наркотики употребляли или откровенно в криминале ) — «как же они проверку на полиграфе прошли»
    — « так расшифровку то человек делает!» :-D

    Thumb up 3 Thumb down 0

  4. Аноним

    Это капец что творится. Он должен защищать. Б…т в погонах.

    Thumb up 6 Thumb down 0

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