Почему так шикарно празднуют днюху Баскова?

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потому что он
Натураааааальный блондин, на всю страну такой один.
И молодой и заводной, и знаметит и холостой.
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аааааа!!!
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потому что надо отвлечь от всех проблем в стране …
Наше ТВ — это орудие промывания мозгов и одновременно красивая картинка, закрывающая деградацию страны ….
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Товарищ Вит, от всей души желаю, без какой либо издёвки, прекращайте смотреть ТВ, от слова совсем.
Понимаю, резко отказаться от этого дурмана, особенно центральных федеральных каналов будет нелегко, нужно начинать постепенно в течении месяца-двух, сперва прекратить смотреть программу «Время», потом «Вести», потом все эти истерические пропагандистские ток-шоу, вместо этого побольше гулять, дышать свежим воздухом, читать умные книжки или смотреть художественные фильмы.
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Товарищ Поросёнок, в отличии от вас, мне приходится работать. Совет — «побольше гулять, дышать свежим воздухом, читать умные книжки или смотреть художественные фильмы.» А шо за «умные книжки», Жека?
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Товарисч Пётр, то есть, новости текущие узнавать лично от вас? После правки «правдоруба»? С резолюцией Госдепа? Я просто знаю про твой грант США. Цель — развалить ВСЁ.
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Новости недели, встающей с колен РФ: Кокорин расплакался в суде, ЦИК РФ отказал в референдуме о пенсионном возрасте, Золотов отказал Навальному, в Керчи была бойня, а Саратовская облдума приняла закон Макарошкиной о 3,5 тысячах рублях продуктового минимума для пенсионеров, несмотря на ее увольнение и массовое возмущение ее предложением.
В общем, «Титаник» идет прежним курсом с прежним капитаном на мостике, который медленно, но верно сходит с ума, грозя всему миру ядерным джихадом.
но мы будем смотреть днюху Баскова , да…..
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аноним, а ты про 600-тысячный ИГИЛ не забыл? Который бы однозначно пополз на Россию. Амэрике-то по-фиг — океан прикрывает. Но и это не спасёт.
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кстати,в запрещенном в России ИГИЛе именно после 2015 года резко увеличилось число русскоговорящих участников и русский язык там теперь на втором месте после арабского ….
как говорил сам Путин : » бедность, социальная неустроенность и колоссальный разрыв в уровне развития стран регионов порождают питательную среду для международного терроризма, экстремизма и незаконной миграции.»
https://ria.ru/economy/20170514/1494251756.html
Наверное, он и Россию к региональным странам причислил … так то все верно говорит наш кормчий….
Только с такими причинами терроризма в нашей собственной стране пора начинать бороться, а не в Сирии — не повышать налоги,цены, тарифы и пенсионный возраст, платить не олигархам , а реальному сектору….
Иначе, боюсь , число боевиков запрещенного в России ИГИЛа вырастет значительно больше ….
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Дурак ты, аноним. Сирия — это в принципе полигон и разумеется гум.помощь. Восстановление. Скажи, а что американцы после себя оставляли?!
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