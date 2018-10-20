Гибель в консульстве журналиста Джамаля Хашукджи подтвердили власти Саудовской Аравии

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи мертв, к его гибели в консульстве в Стамбуле привела ссора с представителями дипмиссии. Соответствующую информацию распространил генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб.

«Предварительное следствие дела Хашукджи выявило, что он мертв. Беседа между Хашукджи и людьми, с которыми он встретился в консульстве королевства в Стамбуле, привела к ссоре и рукоприкладству, что в итоге привело к его смерти», — передает слова генпрокурора телеканал аль-Ихбария.

Массовые задержания

Восемнадцать саудовских подданных были задержаны по делу об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил также Сауд аль-Муаджиб.

«Продолжаются следственные мероприятия с задержанными, число которых составило 18 человек — все они саудовские подданные, с целью получения всех фактов и их обнародования», — отметил генпрокурор, приводит его слова Саудовское агентство новостей.

Он подчеркнул, что «все причастные к этому делу ответят перед законом и будут привлечены к суду».

Серия отставок

Саудовский генерал Ахмед Асири уволен со своего поста заместителя главы службы общей разведки королевства. Кроме того, своей должности лишился советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд приказал реструктуризовать разведку королевства.

Глава государства своим указом также отправил в отставку ряд высокопоставленных офицеров разведки. Среди них генерал Рашид бен Хамад аль-Мухаммеди, генерал Абдалла бен Халифа аш-Шаиа, генерал Мухаммед бен Салех, советник наследного принца генерал Ахмед Асири. Все они занимали высокие посты в спецслужбах королевства.

Трамп не исключил введения санкций

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не исключает введение санкций в отношении виновных в пропаже саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

«Возможно», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов, могут ли быть введены санкции по итогам расследования исчезновения журналиста. Текст беседы приводит пресс-служба Белого дома.

Глава государства добавил, что США «должны выяснить, кто, как и почему это сделал». После этого он пообещал принять решение.

Исчезновение журналиста

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в Соединенных Штатах, пропал 2 октября. Он вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле и больше оттуда не вышел.

Источник: РИА Новости