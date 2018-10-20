Четверо погибли при взрыве на пиротехническом заводе в Ленинградской области

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения правил безопасности на взрывоопасном заводе, по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает СК по Ленобласти.



По данным следствия, во второй половине дня 19 октября в помещении цеха завода по производству пиротехнических изделий АО «Гатчинский завод «Авангард», расположенном в деревне Малые Колпаны Гатчинского района Ленинградской области произошел взрыв, что повлекло по неосторожности гибель одного работника завода на месте происшествия, а также причинение сотрудникам завода и иным лицам, находившимся рядом с местом взрыва телесных повреждений различной степени тяжести.

Позднее, в ходе разбора завалов на месте происшествия обнаружены тела еще двух погибших. В связи с чем уголовное дело квалифицировано по ч. 3 ст.217 УК РФ. Работы по расчистке завалов продолжаются.

В настоящее время, по подозрению в совершении данного преступления задержан главный инженер АО «Гатчинский завод «Авангард». Он подозревается в том, что допустил к производству в цех-участок изготовления смеси для пиротехнических изделий 3 класса неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ, в результате чего указанными лицами была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв, что повлекло по неосторожности смерть не менее трех человек.

Число погибших и их личности будут уточняться. МЧС по Ленобласти сообщает, что позже обнаружили 4 погибшего.

Следователи и криминалисты Следственного комитета России по Ленобласти продолжают работать на месте происшествия совместно с сотрудниками МЧС и специалистами ЭКЦ ГУ МВД России по СПб и Ленобласти.