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Фото: Рыжий, молодой и с пушистым хвостом — ваш?

Кот очень ласковый, и ручной, домашний.

19.10.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Марина:
В СНТ «Металлист» бегает рыжий молодой кот. Хвост пушистый. Хозяева отзовитесь. Кот очень ласковый, и ручной, домашний.

Фото: Рыжий, молодой и с пушистым хвостом ваш?


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