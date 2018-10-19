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Деньги для депутата: не хватает средств ни на цветы, ни на конфеты

Спикер думы Екатеринбурга предложил увеличить выплаты до 80 тыс. рублей на депутатские расходы. Инициативу поддержали.

19.10.2018 Фото: ©Яромир Романов Один комментарий
 
Деньги для депутата: не хватает средств ни на цветы, ни на конфеты

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин

Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин предложит депутатам города рассмотреть вопрос об увеличении компенсации расходов на депутатскую деятельность почти на 30% — с 50-60 тыс., установленных сметой прошлого созыва, до почти 80 тыс. рублей. Как рассказал Znak.com Володин, только что избранные депутаты жалуются на нехватку средств для работы с избирателями.

«Я хотел бы, чтобы депутаты нового созыва хорошо поработали. А проблема у них заключается в том, что у них не хватает денег: ни на цветы, ни на конфеты, и тому подобное (депутаты регулярно участвуют в поздравительных мероприятиях внутри районов). Я пообщался с коллегами из разных фракций, они говорят, что своих денег им на работу недостаточно. Мы работаем в интересах жителей, поэтому таким образом хотели как-то этот пробел сбалансировать», — пояснил он.

Игорь Володин уточнил, что вопрос о подъеме компенсационных выплат решается коллегиально, на заседании городской думы, поэтому рост расходов на депутатов еще не гарантирован. «Это только одно из моих предложений. Может быть, дума его еще и не одобрит», — добавил он.

Председатель профильной комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев отметил, что в целом инициативу поддерживает — но при условии что депутаты будут отчитываться за потраченные деньги.

«Необходимо усилить контроль за работой, принять новые формы отчетности за данные средства. И вменить ответственность, если деньги используются нецелевым образом», — добавил Вихарев. Он напомнил, что в прошлом созыве думы уже был депутат, получавший эту компенсацию, при этом в течение полутора лет не проводивший никакой работы с избирателями и проживавший за пределами своего округа. Из-за этого дума даже обсуждала возможность лишать депутатов компенсации при непосещении думы и профильных комиссий, но инициатива не получила необходимой поддержки.

В городской думе сообщили, что пока документ об увеличении компенсаций не зарегистрирован и в работу не поступил. По сведениям Znak.com, депутаты готовы рассмотреть и альтернативные предложения — от снижения суммы компенсационных расходов, вплоть до полного отказа от них.

Источник: znak.com


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    И росгвардия молчит о «танцах на костях», впрочем ди-джей сказал — « все в раю будем» ;)

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