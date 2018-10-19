Деньги для депутата: не хватает средств ни на цветы, ни на конфеты

Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин предложит депутатам города рассмотреть вопрос об увеличении компенсации расходов на депутатскую деятельность почти на 30% — с 50-60 тыс., установленных сметой прошлого созыва, до почти 80 тыс. рублей. Как рассказал Znak.com Володин, только что избранные депутаты жалуются на нехватку средств для работы с избирателями.

«Я хотел бы, чтобы депутаты нового созыва хорошо поработали. А проблема у них заключается в том, что у них не хватает денег: ни на цветы, ни на конфеты, и тому подобное (депутаты регулярно участвуют в поздравительных мероприятиях внутри районов). Я пообщался с коллегами из разных фракций, они говорят, что своих денег им на работу недостаточно. Мы работаем в интересах жителей, поэтому таким образом хотели как-то этот пробел сбалансировать», — пояснил он.

Игорь Володин уточнил, что вопрос о подъеме компенсационных выплат решается коллегиально, на заседании городской думы, поэтому рост расходов на депутатов еще не гарантирован. «Это только одно из моих предложений. Может быть, дума его еще и не одобрит», — добавил он.

Председатель профильной комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев отметил, что в целом инициативу поддерживает — но при условии что депутаты будут отчитываться за потраченные деньги.

«Необходимо усилить контроль за работой, принять новые формы отчетности за данные средства. И вменить ответственность, если деньги используются нецелевым образом», — добавил Вихарев. Он напомнил, что в прошлом созыве думы уже был депутат, получавший эту компенсацию, при этом в течение полутора лет не проводивший никакой работы с избирателями и проживавший за пределами своего округа. Из-за этого дума даже обсуждала возможность лишать депутатов компенсации при непосещении думы и профильных комиссий, но инициатива не получила необходимой поддержки.

В городской думе сообщили, что пока документ об увеличении компенсаций не зарегистрирован и в работу не поступил. По сведениям Znak.com, депутаты готовы рассмотреть и альтернативные предложения — от снижения суммы компенсационных расходов, вплоть до полного отказа от них.

Источник: znak.com