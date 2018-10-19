РПЦ за рубежом разорвала отношения с Константинопольским патриархатом

Русская православная церковь заграницей разрывает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Об этом сказано в заявлении Архиерейского Синода РПЦЗ, опубликованном на официальном сайте церкви.

По мнению архиереев, поведение Константинополя в отношении Украины оскорбляет саму природу канонического православия. Поэтому Синод «не имеет иного выбора, как с глубокой скорбью, но и с полной убежденностью объявить о своем согласии с решением Священного Синода Московского патриархата, которым признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне», говорится в сообщении.

Прежняя ситуация сослужения, считают в РПЦЗ, может вернуться только в том случае, если Константинопольская церковь покается. Среди условий, которые прекратят разрыв отношений, называется также отказ Константинополя от «введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти, ей будто бы принадлежащих».

Теперь священники РПЦЗ не могут служить в храмах Константинопольской церкви и не могут приглашать константинопольских священнослужителей сослужение к себе. А прихожанам РПЦЗ нельзя причащаться в церквях Константинопольского патриархата.