В память о 20 расстрелянных в керченском колледже зажгли свечи в Бердске

Порядка 200 бердчан вышли сегодня, 19 октября, на площадь Горького, чтобы выразить соболезнования семьям расстрелянных в керченксом колледже 17 октября. Жители Бердска почтили память погибших минутой молчания, зажгли свечи и выпустили в небо белые шары. Старики, дети, школьники — независимо от возраста, каждый осознавал масштабы трагедии.

-Сегодня в городе Керчь проходят похороны погибших в результате массового убийства, произошедшего 17 октября. Переживает вся страна, во многих городах проходят акции памяти. Бердск — не исключение. Собрались неравнодушные жители, чтобы отдать дань памяти. Пусть в вашей жизни никогда не звучат выстрелы, уносящие жизни, — звучали пожелания бердчанам.

К траурной акции присоединился мэр Бердска Евгений Шестернин. Он зажег свечу памяти вместе с горожанами.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 17 октября 18-летний студент Росляков пришел в политехнический колледж с 10 бомбами и ружьем. В столовой он взорвал одно самодельное устройство, застрели 15 студентов (из них 6 несовершеннолетних) и 5 преподавателей. Потом покончил жизнь самоубийством.

В Керчи объявлен трехдневный траур. Власти выплатят семьям погибших по 1 млн рублей.

Автор видео Марина Волкова



Глава СКР Александр Бастрыкин прибыл с рабочей поездкой в Республику Крым в связи с массовым убийством, произошедшим в Керченском политехническом колледже 17 октября.

Глава ведомства провел оперативное совещание со своими заместителями Игорем Красновым и Борисом Карнауховым, руководителями следственной группы, представителями других правоохранительных органов, на котором заслушал доклад о первых результатах расследования и дал ряд конкретных поручений, касающихся дальнейшего хода следствия.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» коммунисты Бердска отдали дань памяти погибшим студентам политехнического колледжа сегодня, 19 октября.

Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова

