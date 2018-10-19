В память о 20 расстрелянных в керченском колледже зажгли свечи в Бердске

Бердчане зажгли свечи, отдавая дань памяти погибшим в Керчи
Порядка 200 бердчан вышли сегодня, 19 октября, на площадь Горького, чтобы выразить соболезнования семьям расстрелянных в керченксом колледже 17 октября. Жители Бердска почтили память погибших минутой молчания, зажгли свечи и выпустили в небо белые шары. Старики, дети, школьники — независимо от возраста, каждый осознавал масштабы трагедии.
-Сегодня в городе Керчь проходят похороны погибших в результате массового убийства, произошедшего 17 октября. Переживает вся страна, во многих городах проходят акции памяти. Бердск — не исключение. Собрались неравнодушные жители, чтобы отдать дань памяти. Пусть в вашей жизни никогда не звучат выстрелы, уносящие жизни, — звучали пожелания бердчанам.
К траурной акции присоединился мэр Бердска Евгений Шестернин. Он зажег свечу памяти вместе с горожанами.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 17 октября 18-летний студент Росляков пришел в политехнический колледж с 10 бомбами и ружьем. В столовой он взорвал одно самодельное устройство, застрели 15 студентов (из них 6 несовершеннолетних) и 5 преподавателей. Потом покончил жизнь самоубийством.
В Керчи объявлен трехдневный траур. Власти выплатят семьям погибших по 1 млн рублей.
Автор видео Марина Волкова
Глава СКР Александр Бастрыкин прибыл с рабочей поездкой в Республику Крым в связи с массовым убийством, произошедшим в Керченском политехническом колледже 17 октября.
Глава ведомства провел оперативное совещание со своими заместителями Игорем Красновым и Борисом Карнауховым, руководителями следственной группы, представителями других правоохранительных органов, на котором заслушал доклад о первых результатах расследования и дал ряд конкретных поручений, касающихся дальнейшего хода следствия.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» коммунисты Бердска отдали дань памяти погибшим студентам политехнического колледжа сегодня, 19 октября.
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