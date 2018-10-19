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Золотов Навальному: Дебаты? Я его на другое приглашал

Генерал, находящийся сейчас в Ташкенте с Путиным, признался, что не смотрел ответ оппозиционера. Глава Росгвардии позже решит, в каком формате ответит Навальному.

19.10.2018 Фото: commons.wikimedia.org 5 коммент.
 
Золотов Навальному: Дебаты? Я его на другое приглашал

Владимир Путин и Виктор Золотов

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что пока не видел ответа Алексея Навального на его обращение, но посмотрит по возвращении в Москву.

Ранее Золотов в ответ на опубликованные возглавляемым Навальным «Фондом борьбы с коррупцией» утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал его на дуэль. В четверг Навальный ответил на «вызов на дуэль» Золотова и предложил провести ее в виде теледебатов.

«Не смотрел, интересно», — сказал Золотов журналистам в Ташкенте, где он находится вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что посмотрит ответ Навального, вернувшись в Москву. Относительно предложенных Навальным дебатов Золотов сказал: «Я его приглашал на другое, по этому мы с ним не сходимся».

Глава Росгвардии признался, что позже решит, в каком формате ответит Навальному.

«Это было спортивное соревнование, не более того. Меня обвиняют в том, что я его пригласил для того, чтобы его избить, после того как он объявил меня коррупционером. Вот, после решения суда мы посмотрим, прав он или нет. А вот после этого как раз к этому вопросу вернёмся», — сказал Золотов.

Как следует из информации картотеки арбитражных дел, Арбитражный суд Москвы назначил на 13 ноября предварительные слушания по иску крымского мясокомбината «Дружба народов» к Навальному. Иск поступил в арбитраж 1 октября. Предмет и основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны. Однако, как следует из карточки дела, рассматривать его будет судья Андрей Чадов, специализирующийся на спорах о защите деловой репутации.

Мясокомбинат «Дружба народов» упоминался в публикации возглавляемого Навальным «Фонда борьбы с коррупцией», посвященной закупке продуктов для Росгвардии. В ней, в частности, утверждалось, что продукты для нужд ведомства закупаются у мясокомбината по ценам, существенно выше рыночных.

Глава Росгвардии Виктор Золотов назвал эти утверждения оскорбительными и клеветническими.

Источник: РИА Новости


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Позор. Не место таким в командирах. удалено

    Thumb up 9 Thumb down 3

    • Никола

      Да в верхах власти куда не глянь — везде позор и «не место таким»: Медведев, Рогозин, Мутко, Голодец, Мединский, Чубайс, Милонов…

      Thumb up 8 Thumb down 3

  2. Аноним

    Кому верить? Зам золотова говорит, что «все в керчи работают», а тут выясняется в Ташкенте, в чайхане кальян курят ;)

    Thumb up 7 Thumb down 3

  3. Аноним

    Лёхе фитнес и отказ хлебобулочных показаны в течение полугода. И ещё месяца три-четыре силовой подготовки. Бухтеть, тем более часто безосновательно, не мешки ворочать. А пока что этот молодец явно уступает пожилому генералу. *JOKINGLY*

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