Расстрелявшего 20 человек в керченском колледже не похоронят среди безродных

Студента Владислава Рослякова, который устроил перестрелку и взрыв в керченском политехническом колледже, похоронят после проведения всех необходимых экспертиз, сказал РИА Новости глава администрации Керчи Сергей Бороздин. Добавляется, что решение о месте захоронения примут родственники.

Ранее в Telegram-каналах появились данные, что Рослякова похоронят через две недели отдельно от убитых «на кладбище в секторе для безродных». Бороздин опроверг эту информацию, назвав ее ложной.

17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По последним данным, жертвами атаки стали 20 человек, среди которых 15 студентов (в том числе 6 несовершеннолетних) и пять работников колледжа. Пострадали более пятидесяти человек.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Месяц назад Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия.