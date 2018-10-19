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Расстрелявшего 20 человек в керченском колледже не похоронят среди безродных

Глава Керчи опроверг информацию о том, что Рослякову выделят могилу на участке кладбища для безродных. Родственники сами решат, где хоронить.

19.10.2018 Один комментарий
 
Расстрелявшего 20 человек в керченском колледже не похоронят среди безродных
Студента Владислава Рослякова, который устроил перестрелку и взрыв в керченском политехническом колледже, похоронят после проведения всех необходимых экспертиз, сказал РИА Новости глава администрации Керчи Сергей Бороздин. Добавляется, что решение о месте захоронения примут родственники.

Ранее в Telegram-каналах появились данные, что Рослякова похоронят через две недели отдельно от убитых «на кладбище в секторе для безродных». Бороздин опроверг эту информацию, назвав ее ложной.

17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По последним данным, жертвами атаки стали 20 человек, среди которых 15 студентов (в том числе 6 несовершеннолетних) и пять работников колледжа. Пострадали более пятидесяти человек.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Месяц назад Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия.


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(1) Комментарий

  1. Я

    Почему она вытащила из горящего дома велотренажер с одеждой , а не отца??? Каждая секунда на счету ведь. Вытащила бы отца, а потом побежала бы звать соседей вытащить тренажер и вещи…

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