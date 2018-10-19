Для успеха в жизни 40% россиян не хватает денег

Доля россиян, которые оценивают свое положение в обществе как «выше среднего», выросла с 5 до 10% с 1991 года, доля тех, кто оценивает его как «высокое» за 27 лет не изменилась и остается на уровне 3%. Об этом свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Выросла доля граждан, определяющих свое положение в обществе как «выше среднего» (рост с 5% в 1991 году до 10% в 2018 году), однако доля тех, кто оценивает свое положение в обществе как «высокое» (3%), осталась неизменной», — говорится в опросе. Доля тех, кто считает свое положение «средним», согласно опросу, составляет 64%, что на 15% выше показателя 1991 года. Отнесли себя к категориям «ниже среднего» и «низкое» 13% и 7% россиян соответственно (в 1991 году — 19% и 14%).

Согласно опросу, добиваться высокого положения в обществе, по мнению россиян, больше всего помогает образование — 39% (по 50% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга и людей с высшим образованием). Треть респондентов (33%) полагают, что добиться успеха в жизни можно благодаря личным качествам и способностям (40% среди 18-24-летних). Еще 27% опрошенных утверждают, что преуспеванию в жизни способствует целеустремленность, чаще остальных такого мнения придерживаются 25-34-летние (37%). Материальное благосостояние назвали 17% участников опроса, работу — 15%, здоровье — 14%. По мнению 12% наших сограждан, достичь успеха помогут деловые качества, а 11% сказали, что высокое положение позволяет занять семья. Менее всего в данном случае «котируется» практический опыт (2%) и вера (1%).

Чтобы преуспеть в жизни, россиянам в первую очередь не хватает денег (40%). Образования не хватает 15% респондентов для достижения более высокого положения в обществе, еще 14% обозначили нехватку амбиций, целеустремленности и других личных качеств. Связей и знакомств не достает 12% опрошенных. А 10% для успеха нужен переезд в другой город или страну, еще 9% сетуют на отсутствие квалификации и профессиональной подготовки.

Как и в начале 90-х, сегодня большинство наших сограждан считают, что не стоит приносить общение с близкими и здоровье в жертву высокому материальному положению (64% в 1991 году и 68% в 2018 году). Обратную точку зрения (что семья должна быть обеспечена даже в ущерб отношениям и самочувствию) разделяет только пятая доля опрошенных (18%). Не изменилось число тех, кто считает, что можно обойтись скромным набором вещей, а к богатству стремиться вовсе не следует (9%).

Участники опроса

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16 октября 2018 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров, задействованных на территории РФ, объемом 1600 респондентов. Размер погрешности не превышает 2,5%.

Источник: ТАСС