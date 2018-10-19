122 тыс. рублей за сломанную руку ребенка мать требует по суду от детсада в Бердске
Для успеха в жизни 40% россиян не хватает денег
Турист из Эквадора вез свиную голову на территорию США
Скульптуру аиста установили в центре сквера у роддома Бердска
Россия подала жалобу на решение ЕСПЧ о выплате участницам Pussy Riot
По полмиллиона рублей требуют двое родственников умершего в ЦГБ Бердска
Нашествие медведей обнаружили в Новосибирской области
Футболистов Кокорина и Мамаева обвинили в хулиганстве и побоях
Отдали дань памяти погибшим в Керчи коммунисты Бердска
Прослушку ФСБ разговоров экс-главы полиции Бердска и его дочери озвучили в суде