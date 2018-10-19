Россия подала жалобу на решение ЕСПЧ о выплате участницам Pussy Riot

Министерство юстиции обжаловало решение Европейского суда по правам человека о выплате более 37 тысяч евро в пользу участниц панк-группы Pussy Riot. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В июле ЕСПЧ постановил, что Россия якобы нарушила ряд положений Европейской конвенции по правам человека в отношении участниц Pussy Riot, и предписал взыскать более 37 тысяч евро в их пользу (по 16 тысяч евро в пользу Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой, в пользу Екатерины Самуцевич — пять тысяч евро). Кроме того, суд обязал выплатить еще 11 760 евро для покрытия судебных расходов.

Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Полиция задержала трех участниц акции — Алехину, Толоконникову и Самуцевич. Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд в октябре того же года изменил Самуцевич наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникову и Алехину амнистировали в связи с 20-летием Конституции.