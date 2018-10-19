По полмиллиона рублей требуют двое родственников умершего в ЦГБ Бердска

По 500 тысяч рублей потребовали двое членов семьи погибшего в бердской ЦГБ — 31 марта 2017 года на больничной койке скончался их родственник. Семья Городиловых подала иск в бердский городской суд с просьбой компенсировать моральный вред и присудить каждому по полмиллиона рублей, а также возместить затраты на погребение в размере 47 тысяч рублей.

Иск от семьи умершего в бердский городской суд поступил в апреле 2017 года. Судья бердского городского суда Ирина Кадашева трижды назначала медицинскую экспертизу — 28 августа и 26 декабря прошлого года, а также 16 августа текущего года.

Следующее судебное заседание состоится 26 октября этого года.