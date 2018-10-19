Скульптуру аиста установили в центре сквера у роддома Бердска

Сквер «Мое солнышко» возле бердского роддома преображается на глазах. Появились разноцветные скамейки, деревянные фигуры и металлическая стела — символ матери и ребенка. Напомним, стелу подарил городу Бердский электромеханический завод и лично председатель наблюдательного совета БЭМЗа Виктор Осин.

На стеле изображен логотип проекта «Мое солнышко», который есть на книгах с одноименным названием. Скоро территорию украсят елочки и рябиновая аллея.

Сквер — это второй этап проекта «Мое солнышко», который близится к завершению. Все работы объединены одной темой — семья, материнство, любовь к детям.

Третий этап большого проекта, как рассказала вице-мэр Бердска по экономике Жанна Шурова, — областной семейный фестиваль, который пройдет в Бердске в 2019 году. Одной из основных площадок форума станет сквер «Мое солнышко», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Торжественное открытие сквера возле роддома планируется 25 ноября в День матери.

Бердчанке Нане Долгановой очень нравится сквер. Пенсионерка призналась «Курьер. Среда. Бердск», что раньше приходилось ходить по узенькой тропинке в грязь и снег, а сейчас «красота».

По мнению горожанки здорово, что установили лавочки:

— Иногда приходится с тяжелыми сумками ходить, а тут раз — присела, отдохнула, полюбовалась на скульптурки красивые. Хорошо и приятно глазу. И мамочкам, думаю, нравится.