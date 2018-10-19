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Нашествие медведей обнаружили в Новосибирской области

Животные выходят к населенным пунктам. Пока бурые медведи не ушли в спячку, стоит быть начеку: пой, свисти, танцуй, только не беги.

19.10.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Нашествие медведей обнаружили в Новосибирской области Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области предупреждает жителей Новосибирской области о нашествии медведей. Эксперты отмечают небывалое нашествие бурых медведей – животные выходят к населенным пунктам.

«Пока медведи не ушли в спячку, стоит быть начеку, – рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области — Пой, свисти, танцуй, только не беги: такие советы обычно дают охотникам, когда есть вероятность повстречаться с косолапым в лесу».

Специалисты дают советы жителям региона на случай, если им повстречается медведь:

1. Никогда не связывайтесь с медведем.
2. Не ходите медвежьими тропами: держитесь в лесу открытых мест и редколесий, где приближение зверя можно заметить и заранее принять меры для того, чтобы его отпугнуть. Избегайте густых зарослей.
Также нужно по возможности не ходить по берегам лососёвых рек и вдоль нерестилищ в сумерки и на рассвете, а также ночью. 3. Пойте и свистите: передвигайтесь по лесу, сообщая о своём присутствии шумными репликами или пением. Можно стучать ложкой по металлической кружке.
4. Возьмите с собой компанию: чтобы уменьшить вероятность нападения медведя, не выходите в угодья в одиночку. Большое количество людей пугает медведя, а шум от компании слышен издалека.
5. Не бегите от медведя.
6. Используйте фальшфейер и перец: фальшфейеры и ракетница – самое действенное средство для отпугивания медведей.
7. Если вы увидели медведя, который настроен агрессивно вблизи жилых поселений, следует незамедлительно сообщить в Министерство природных ресурсов и экологии или в Управление по охране животного мира. Звоните по телефонам: 8 (383) 238-72-89, 8 (383) 238-73-02.

 


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(1) Комментарий

  1. назарик

    Где выходят то? Область большая

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