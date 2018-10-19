Футболистов Кокорина и Мамаева обвинили в хулиганстве и побоях

Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и еще одному участнику драки в четверг 18 октября были предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве, об этом сообщил пресс-секретарь главного управления МВД по Москве Юрий Титов.

Футболисты обвиняются в двух эпизодах по статье «Побои» и одном — по статье «Хулиганство». Кириллу Кокорину предъявили обвинения в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей «Побои», и одного — «Хулиганство».

В ведомстве пояснили, что материалы дела приняты следственной частью и соединены в одно производство с уголовным делом о побоях и хулиганстве для организации полного и всестороннего расследования.

Расследование инцидента с участием футболистов

Во вторник 16 октября следствие провело очные ставки Кокорина и Мамаева с потерпевшими — главой департамента Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным.

Остается неизвестным, проводилась ли очная ставка с еще одним потерпевшим, водителем одной из ведущих «Первого канала».

В ходе очной ставки Александр Кокорин и его брат Кирилл принесли извинения потерпевшим в двух драках и раскаялись в содеянном, сообщил адвокат футболиста Олег Попов.

В свою очередь Павел Мамаев на очной ставке предложил потерпевшим примирение, те пока не приняли решение, рассказал защитник Мамаева Игорь Бушманов.

Скандал с участием Кокорина и Мамаева

По данным следствия, 8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих «Первого канала», а затем в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Полиция возбудила против футболистов два уголовных дела о хулиганстве, и 11 октября Тверской суд Москвы отправил их под арест на два месяца. Обоим грозит до семи лет колонии.

Задержание Кокорина и Мамаева

Ранее Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые арестованы до 8 декабря за драку в Москве, рассказали о первых днях пребывания в следственном изоляторе «Бутырка».

«Жду адвоката, он должен приехать в понедельник, — рассказал Павел Мамаев члену Общественной наблюдательной комиссии Ивану Мельникову. — Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается».

Другой участник драки, форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал о том, что намерен в СИЗО поддерживать физическую форму. Футболист добавил, что сожалеет о случившемся.

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Александра и Кирилла Кокориных, также рассказала об их пребывании в СИЗО.

«Сегодня виделась с ребятами. Настроение у них нормальное. Держатся хорошо. Условия удовлетворительные. Всем кто их поддерживает передают огромное спасибо», — сообщила Стукалова.

Реакция общественности

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил РИА Новости, что нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев обязательно должны получить максимально строгое наказание, но материальное, а не в виде лишения свободы или отстранения от футбола.

Бывший главный тренер саранской «Мордовии» Федор Щербаченко также считает, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заслуживают жесткого наказания в виде условного срока или крупного денежного штрафа, но не реального тюремного заключения.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что считает поступки Кокорина и Мамаева подлыми по отношению к футболу, клубам и сборной России.

Народный артист России Валерий Баринов полагает, что Александр Кокорин и Павел Мамаев своим поведением нанесли страшный удар по футболу.

Бывший главный тренер футбольных клубов «Ростов» и «Черноморец» (Новороссийск) Игорь Гамула в свою очередь заявил, что Александра Кокорина и Павла Мамаева надо «понять и простить», так как футболисты уже осознали свою вину.

При этом большинство россиян (55%), как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), считают Кокорина и Мамаева виновниками нападения на нескольких человек в Москве.

В то же время, больше четверти респондентов (26%) считает, что все участники драки виновны в равной степени, 16% россиян затруднились ответить, а 1% участников опроса думает, что виноваты другие участники потасовки.

Большая часть опрошенных (86%) знает о драке спортсменов с чиновниками, но около 2% россиян полагают, что инцидента не было.

Источник: Р-спорт