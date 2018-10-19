Прослушку ФСБ разговоров экс-главы полиции Бердска и его дочери озвучили в суде

Очередное судебное заседания состоялось в бердском городском суде по делу о махинациях с землей сегодня, 19 октября. На скамье подсудимых двое — экс-начальник полиции Сергей Проценко и его дочь Екатерина Песляк.

Судья Татьяна Васюхневич уже выслушала всех свидетелей и приступила к рассмотрению материалов дела. Гособвинитель Анна Белова предложила огласить некоторые материалы дела из семи томов уголовного дела. Так, судья огласила рапорт и постановление о возбуждении уголовного дела, постановления об обысках в квартирах обвиняемых, рабочего места начальника управления земельных отношений мэрии Бердска и кадастрового инженера, который ставил и снимал с учета в Росреестре домик, построенный за неделю и за 180 тыс. рублей на «роковой» земле.

Судья прочла и расшифровку прослушанных телефонных разговоров, которую инициировали сотрудники ФСБ в июле прошлого года. Именно тогда сделка с землей, совершенная дочерью начальника полиции Бердска, посеяла зерно сомнения в ее законности у правоохранительных органов.

Так, в апреле прошлого года Сергей Проценко и его зять (сотрудник управления земельных отношений мэрии Бердска) обсуждали по телефону прелести взятого в аренду земельного участка.

-Там вообще участок хороший, церковь и все рядышком, — восхищался муж обвиняемой Алексей Песляк.

Сотрудники ФСБ зафиксировали и объявили вещественным доказательством не только разговоры с бывшим первым заместителем главы Бердска Александром Тужиком, но и с самим мэром Евгением Шестерниным.

-Вы такую ерунду сотворили, ё-моё! Надо было хоть другую фамилию поставить, — выговаривал Проценко глава Бердска в июле прошлого года.

После того, как земля перешла в собственность Екатерины Песляк, семья обсуждала, когда стоит выставлять участок на продажу. Сергей Проценко советовал не затягивать с процессом продажи. По словам Екатерины Песляк, строитель домика Иван Мануйлов, уже продавал свои участки с помощью рекламного баннера. Он поделился опытом продажи земельных участков с Песляк, что объявления на рекламных сайтах не пользовались спросом. Для этой цели Песляк подготовила новую сим-карту, но предложений о покупке не поступало.

Проценко и Песляк обсуждали и стоимость земельного участка. Собственница земли выставила ее на продажу за 2,4 миллиона рублей, а отец советовал выставить его дешевле на 200 тысяч и поторговаться до 2 миллионов рублей.

-Я бы хотела купить квартиру на эти деньги, но лучше построить дом. Хотя бы небольшой, одноэтажный, — рассуждала Екатерина Песляк.

Подсудимые обсуждали и судьбу «капитального строения» на земельном участка. Муж обвиняемой предлагал продать домик хотя бы за 80 тысяч рублей, а не разбирать и увозить его, потратив еще 20 тысяч рублей. Песляк переживала, что домик занесет снегом и его уже будет невозможно использовать на других земельных участках.

-Неизвестно еще, когда будет следующий аукцион. Увезем его на Сельскую, — размышлял Проценко.

Суд сегодня закончил рассматривать материалы уголовного дела и дал подсудимым время до 23 октября. В этот день Сергей Проценко и Екатерина Песляк дадут показаний по уголовному делу.

Напомним, что суд над экс-начальником полиции и его дочерью начался 15 августа. Сергей Проценко частично признал вину в использовании мошеннической схемы для завладения земельным участком в лесу Нового поселка. Но защита заявила, что он сам себя оговаривает.

— Сергей Алексеевич склонен к самооговору, — подчеркнул адвокат Муштин. — Ваша честь, защита полагает, что частичное признание вины Проценко — его право. Но, ознакомившись с материалами дела, защита полагает, что возможен некий самооговор моим доверителем. И также полагает, что в ходе судебного следствия может быть установлено, что деяние, в котором он обвиняется, хоть и содержит формальные признаки преступления, но общественно опасным деянием не является.

По его словам, суть оговора он огласит ближе к прениям, когда суд выслушает остальных участников процесса.

Дочь Проценко Екатерина Песляк тоже частично признала вину, но ее защита ничего не заявила о самооговоре.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал о хронологии событий и подробностях уголовного дела Сергея Проценко, арестованного за махинации с земельным участком.