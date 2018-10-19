КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам
Продам
продам
Срочно продам квартиру
Срочно продам 2-е комнаты в одной секции
продам квартиру-студию
Продам 3-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

122 тыс. рублей за сломанную руку ребенка мать требует по суду от детсада в Бердске

Для успеха в жизни 40% россиян не хватает денег

Турист из Эквадора вез свиную голову на территорию США

Скульптуру аиста установили в центре сквера у роддома Бердска

Россия подала жалобу на решение ЕСПЧ о выплате участницам Pussy Riot

По полмиллиона рублей требуют двое родственников умершего в ЦГБ Бердска

Нашествие медведей обнаружили в Новосибирской области

Футболистов Кокорина и Мамаева обвинили в хулиганстве и побоях

Отдали дань памяти погибшим в Керчи коммунисты Бердска

Прослушку ФСБ разговоров экс-главы полиции Бердска и его дочери озвучили в суде

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Прослушку ФСБ разговоров экс-главы полиции Бердска и его дочери озвучили в суде

Сергей Проценко предлагал быстрее выставить на продажу участок, чтобы купить Екатерине Песляк квартиру. Та же «мечтала» о собственном доме на другом участке.

19.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Прослушку ФСБ разговоров экс главы полиции Бердска и его дочери озвучили в суде

Екатерина Песляк и Сергей Проценко в суде

Очередное судебное заседания состоялось в бердском городском суде по делу о махинациях с землей сегодня, 19 октября. На скамье подсудимых двое — экс-начальник полиции Сергей Проценко и его дочь Екатерина Песляк.

Судья Татьяна Васюхневич уже выслушала всех свидетелей и приступила к рассмотрению материалов дела. Гособвинитель Анна Белова предложила огласить некоторые материалы дела из семи томов уголовного дела. Так, судья огласила рапорт и постановление о возбуждении уголовного дела, постановления об обысках в квартирах обвиняемых, рабочего места начальника управления земельных отношений мэрии Бердска и кадастрового инженера, который ставил и снимал с учета в Росреестре домик, построенный за неделю и за 180 тыс. рублей на «роковой» земле.

Судья прочла и расшифровку прослушанных телефонных разговоров, которую инициировали сотрудники ФСБ в июле прошлого года. Именно тогда сделка с землей, совершенная дочерью начальника полиции Бердска, посеяла зерно сомнения в ее законности у правоохранительных органов.

Так, в апреле прошлого года Сергей Проценко и его зять (сотрудник управления земельных отношений мэрии Бердска) обсуждали по телефону прелести взятого в аренду земельного участка.

-Там вообще участок хороший, церковь и все рядышком, — восхищался муж обвиняемой Алексей Песляк.

Сотрудники ФСБ зафиксировали и объявили вещественным доказательством не только разговоры с бывшим первым заместителем главы Бердска Александром Тужиком, но и с самим мэром Евгением Шестерниным.

-Вы такую ерунду сотворили, ё-моё! Надо было хоть другую фамилию поставить, — выговаривал Проценко глава Бердска в июле прошлого года.

После того, как земля перешла в собственность Екатерины Песляк, семья обсуждала, когда стоит выставлять участок на продажу. Сергей Проценко советовал не затягивать с процессом продажи. По словам Екатерины Песляк, строитель домика Иван Мануйлов, уже продавал свои участки с помощью рекламного баннера. Он поделился опытом продажи земельных участков с Песляк, что объявления на рекламных сайтах не пользовались спросом. Для этой цели Песляк подготовила новую сим-карту, но предложений о покупке не поступало.

Проценко и Песляк обсуждали и стоимость земельного участка. Собственница земли выставила ее на продажу за 2,4 миллиона рублей, а отец советовал выставить его дешевле на 200 тысяч  и поторговаться до 2 миллионов рублей.

-Я бы хотела купить квартиру на эти деньги, но лучше построить дом. Хотя бы небольшой, одноэтажный, — рассуждала Екатерина Песляк.

Подсудимые обсуждали и судьбу «капитального строения» на земельном участка. Муж обвиняемой предлагал продать домик хотя бы за 80 тысяч рублей, а не разбирать и увозить его, потратив еще 20 тысяч рублей. Песляк переживала, что домик занесет снегом и его уже будет невозможно использовать на других земельных участках.

-Неизвестно еще, когда будет следующий аукцион. Увезем его на Сельскую, — размышлял Проценко.

Суд сегодня закончил рассматривать материалы уголовного дела и дал подсудимым время до 23 октября. В этот день Сергей Проценко и Екатерина Песляк дадут показаний по уголовному делу.

Напомним, что суд над экс-начальником полиции и его дочерью начался 15 августа. Сергей Проценко частично признал вину в использовании мошеннической схемы для завладения земельным участком в лесу Нового поселка. Но защита заявила, что он сам себя оговаривает.

— Сергей Алексеевич склонен к самооговору, — подчеркнул адвокат Муштин. — Ваша честь, защита полагает, что частичное признание вины Проценко — его право. Но, ознакомившись с материалами дела, защита полагает, что возможен некий самооговор моим доверителем. И также полагает, что в ходе судебного следствия может быть установлено, что деяние, в котором он обвиняется, хоть и содержит формальные признаки преступления, но общественно опасным деянием не является.

По его словам, суть оговора он огласит ближе к прениям, когда суд выслушает остальных участников процесса.

Дочь Проценко Екатерина Песляк тоже частично признала вину, но ее защита ничего не заявила о самооговоре.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал о хронологии событий и подробностях уголовного дела Сергея Проценко, арестованного за махинации с земельным участком.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Проценко

Последние новости:
122 тыс. рублей за сломанную руку ребенка мать требует по суду от детсада в Бердске Вопрос-ответ: всё о прививке от гриппа в Бердске Для успеха в жизни 40% россиян не хватает денег

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Т.е. все знали включая Тужика, Шестернина…..
    Разве за укрывательство нет статьи???

    Thumb up 8 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика