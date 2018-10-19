Вызволяли дважды из запертой квартиры больную пенсионерку спасатели в Бердске

Поздним вечером 17 октября деблокировали входную дверь в многоквартирном доме на ул. Новосибирской сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске. За дверью находилась пенсионерка, которой требовалась медицинская помощь. Спасатели передали бердчанку врачам скорой помощи.

Звонок в 22.30 поступил в поисково-спасательный отряд от оперативного дежурного отдела МВД по Бердску, он сообщил, что требуется срочно открыть дверь в квартиру одинокой бердчанки — она просит помощи, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.

По этому же адресу спасателям пришлось выезжать и днем 18 октября. Теперь пенсионерка просила помощи в Единой дежурной диспетчерской службе. Сотрудники ПСО деблокировали дверь, бердчанкой занялись врачи «скорой».