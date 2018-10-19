В память о расстрелянных в керченском колледже зажгут свечи в Бердске

Сегодня, 19 октября, в 16:00 на главной площади Бердска состоится акция памяти погибших в Керчи.

-Трагедия в керченском политехническом колледже потрясла своей жестокостью. Болью в наших сердцах отозвалось горе людей, переживших горечь утраты. Бердск никогда не оставался равнодушным к человеческим страданиям, обрушивающимся в результате подобных событий. За каждой чудовищной трагедией – искорёженная человеческая судьба, разрушенные семьи. Никогда не должно повториться того, что случилось в Керчи! Зажжем свечи памяти о тех, чьи жизни унесла эта страшная трагедия! Керчь, мы с тобой! Мы скорбим обо всех, кто погиб, приносим глубокие соболезнования родственникам и близким погибших, — подписались глава Бердска Евгений Шестернин и председатель горсовета депутатов Валерий Бадьин

Акция памяти пройдет в пятницу в 16:00 на площади Горького. Как сообщили в пресс-центре бердской мэрии, в это время включат уличную сигнализацию, а водители нажмут на клаксоны своих автомобилей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 17 октября 18-летний студент Росляков пришел в политехнический колледж с 10 бомбами и ружьем. В столовой он взорвал одно самодельное устройство, застрели 15 студентов (из них 6 несовершеннолетних) и 5 преподавателей. Потом покончил жизнь самоубийством.

В Керчи объявлен трехдневный траур. Власти выплатят семьям погибших по 1 млн рублей.