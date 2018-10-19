Отключат горячую воду на 5 дней в центре Бердска

Об отключении водоснабжения сообщили в пятницу в пресс-центре мэрии Бердска.

В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-9В, будет произведено отключение горячей воды у потребителей с 09:00 понедельника, 22 октября, до 16:00 пятницы, 26 октября.

Под ограничение подачи горячего водоснабжения попадают 6 многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Островского, 75, 77, 79, 81; ул. Лермонтова, 15, 17.