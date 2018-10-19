Виновных в крушении ракеты-носителя «Союз» выявили в Роскосмосе
В память о расстрелянных в керченском колледже зажгут свечи в Бердске
Отключат горячую воду на 5 дней в центре Бердска
Наказание за мошенничество с маткапиталом отложили до 2024 года в Новосибирской области
Путин о ядерной войне: «Мы попадем в рай, а они — просто сдохнут»
Спасла маму 5-летняя дочь на трагическом пожаре в Бердске
Спилили 6 берез два подростка ради заработка на дровах в Новосибирской области
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