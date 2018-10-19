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Есть в России и ученые и инженеры, и это обеспечивает неплохие перспективы

ПД-14 стал первым в современной России турбореактивным двигателем для гражданской авиации созданным с нуля.

19.10.2018 4 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Патриот:

Разрабатываемый Объединенной Двигателестроительной Корпорацией (ОДК) новейший турбореактивный двигатель ПД-14 (Перспективный Двигатель тягой 14 тонн) прошел сертификацию и получил Сертификат типа.
Получение сертификата типа означает, что разработка двигателя завершена, двигатель успешно завершил все необходимые испытания и теперь может устанавливаться на серийные самолеты. Первым самолетом, под крыло которого станет ПД-14, будет МС-21. Сейчас самолет испытывается с американскими двигателями, но в ближайшее время МС-21 продолжит испытания с двигателем российского производства.

ПД-14 стал первым в современной России турбореактивным двигателем для гражданской авиации созданным с нуля. В разработке двигателя участвовали десятки предприятий ОДК, окончательная сборка двигателя и его испытания осуществляются на заводе «ОДК-Пермские моторы».

Перспективный ТРДД создаётся на базе нового высокоэффективного газогенератора со структурной схемой «8+2».
Семейство перспективных ТРДД для БСМС состоит из двигателей: ПД-7, ПД-10, ПД-14А, ПД-14, ПД-14М, ПД-18Р.

Ну что, есть в России и ученые и инженеры, и это обеспечивает неплохие перспективы.
Ура Россия и вперед!


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    вот удивляюсь, а почему такие знаковые новости в разделе народных, а в основной рубрике, как и во всех СМИ какой то бред постоянный?

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    • a.danilov

      потому что в раздел народных пишите вы, а в основную ленту журналисты.
      Приходите в редакцию, устраивайтесь журналистом, получайте редакционные задания и пишите в «основной раздел».

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      • Аноним

        поясните: «получайте редакционные задания»
        то есть журналисты лишь выполняют задания и по сути следуют линии партии?
        Или все же есть авторские заметки/колонки?

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        • a.danilov

          присылайте резюме- устраивайтесь, собеседуйтесь и узнавайте. Как работают журналисты я вам разъяснять не стану.
          если же не претендуете на роль журналиста, сразу оцените перспективу, надо ли оно вам- придётся писать не анонимно, и не под разными никами, а под одним. Ну, это если, вообще, останется время на комментарии.

          ps. на этом, не по теме, у меня всё.

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