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Разрабатываемый Объединенной Двигателестроительной Корпорацией (ОДК) новейший турбореактивный двигатель ПД-14 (Перспективный Двигатель тягой 14 тонн) прошел сертификацию и получил Сертификат типа.

Получение сертификата типа означает, что разработка двигателя завершена, двигатель успешно завершил все необходимые испытания и теперь может устанавливаться на серийные самолеты. Первым самолетом, под крыло которого станет ПД-14, будет МС-21. Сейчас самолет испытывается с американскими двигателями, но в ближайшее время МС-21 продолжит испытания с двигателем российского производства.

ПД-14 стал первым в современной России турбореактивным двигателем для гражданской авиации созданным с нуля. В разработке двигателя участвовали десятки предприятий ОДК, окончательная сборка двигателя и его испытания осуществляются на заводе «ОДК-Пермские моторы».

Перспективный ТРДД создаётся на базе нового высокоэффективного газогенератора со структурной схемой «8+2».

Семейство перспективных ТРДД для БСМС состоит из двигателей: ПД-7, ПД-10, ПД-14А, ПД-14, ПД-14М, ПД-18Р.

Ну что, есть в России и ученые и инженеры, и это обеспечивает неплохие перспективы.

Ура Россия и вперед!