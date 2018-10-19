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Спасла маму 5-летняя дочь на трагическом пожаре в Бердске

Девочка не растерялась, когда проснулась и увидела черный дым. Она разбудила маму, которая уже вся покрылась копотью.

19.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев
 
Спасла маму 5 летняя дочь на трагическом пожаре в Бердске

В пожаре Светлана Чернышина потеряла отца и чудом сама осталась жива

Даже спустя неделю после трагедии не может до конца осознать то, что отец погиб в пожаре, а она с двумя дочками осталась без крыши над головой, жительница Бердска Светлана Чернышина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», утром 13 октября произошел пожар в частном жилом доме №54 по ул. Чернышевского. На пожаре погиб 79-летний пенсионер.

— В ту ночь я вставала в половине четвертого. Было все хорошо. Потом 5-летняя дочь Настя меня разбудила. Закричала: «Мама! Все в дыму». Я открыла глаза, а у меня все тело черное, волосы уже выгорели. Пожар уже был целый час. Как сказали эксперты, что начался он около 6.00. Нас с дочкой спасло то, что дверь в комнату была закрыта, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Чернышина.

Светлана Николаевна вспоминает все без эмоций, с окаменевшим лицом. Как будто все это случилось не с ней, а с кем-то другим. А она сама наблюдала за всем со стороны.

По словам бердчанки, возгорание произошло в комнате отца. У него там было много вещей и библиотека.

— В комнате была переноска, она искрила. Я говорила: пап, давай заменим. Он отвечал, что заменит, и все откладывал на потом. Он часто засыпал и не выключал светильник. Видимо, ночью его отключил и произошло короткое замыкание. Вырубило счетчики, а искры попали на вещи или книги. Мы с Настей успели надышаться дымом. Дочку спасло то, что она спала рядом с открытой форточкой. Когда она меня разбудила, я подскочила, схватила ее на руки. Закричала: папа, папа! Слышала, как он отозвался, а потом — как упал. Вынесла Настю из дома. Стоим на улице полуголые и ничего не можем понять. Дочка кричит: «Мама, нужна одежда». Хорошо, что я с вечера на велотреножере в нашей комнате повесила одежду, вернулись поздно. Обычно все убираем в шкаф. Я вернулась снова в дом и потащила велотренажер с одеждой на улицу. Все было в дыму, — вспоминала Чернышина.

Как была полуодетая, босиком Светлана Николаевна побежала будить соседей, чтобы те помогли вытащить из дома отца. Буквально через две минуты, как бердчанка выбежала из дома, сосед уже не смог войти в дом. Температура была такой, что все вокруг плавилось.

Светлана Чернышина уверена, что ее старшую дочь Марию спасло провидение. Она накануне вечером ушла к подруге и осталась ночевать у нее. Ее комната первая заполнилась дымом. А вот она сама, считает Светлана, осталась жива благодаря маленькой дочери, которая позже рассказала, что когда увидела дым, то поняла: маму нужно спасать.

Светлана Николаевна одна воспитывает дочерей. Восстановить дом для нее непосильная задача. Пока живет у сестры в съемной однокомнатной квартире. В горадминистрации обещали выделить жилье в маневренном фонде. Но когда это будет, Светлане Николаевне неизвестно.

В пожаре сгорело все. Чудом сохранились документы. Они все находились в сейфе отца Светланы Николаевны. Краешки документов немного истлели, и от них до сих пор исходит запах гари.

Светлана Чернышина будет рада любой помощи. Ведь всю жизнь придется начинать с чистого листа. Нужны мебель, бытовая техника, посуда, постельные принадлежности. И, конечно, одежда и обувь. Зима не за горами.

Требуется детская одежда (рост 124), обувь (размер 28-29), одежда и обувь для девушки (размер одежды 46, размер обуви 39). Светлана Николаевна носит 48 размер, обувь — 39 размер.

Если вы хотите оказать семье погорельцев финансовую поддержку, можете положить деньги на карту Сбербанка 4276844022429385.

Можете позвонить по телефонам: 8-913-375-34-37 (Светлана), 8-913-375-34-62 (Мария).


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