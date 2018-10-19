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Путин: россияне понимают действия властей

По мнению президента, важно, чтобы умные люди доверяли тому, что делает руководство страны.

19.10.2018 Фото: кремлин.ру 2 коммент.
 
Путин: россияне понимают действия властей Президент РФ Владимир Путин считает феноменом России умный народ. На его взгляд, люди понимают, а поэтому принимают действия властей.

«Вы знаете, в чем заключается феномен России? У нас люди умные», — сказал глава государства, отвечая на вопросы участников Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Важно, чтобы люди доверяли тому, что делает руководство страны, что делает правительство. Мне кажется, что эта нить не утрачена. И это, на мой взгляд, самый главный, основной факт внутриполитической жизни», — подчеркнул Путин.

Для примера он привел проводящиеся изменения в пенсионную систему. «Сейчас правительство проводит ряд необходимых, болезненных, но вынужденных мер, связанных с пенсионным законодательством, с изменением пенсионного возраста. Во всех странах одно и то же. Кому понравится? Я прекрасно понимаю людей, кто не доволен», — признался президент. По его мнению, российским людям эти изменения не нравятся, но «нормальный человек понимает, что вынуждено государство это делать».

«Причем, если не сделать это сегодня, то придется все равно сделать завтра», — указал глава государства, добавив, что в таком случае будущие пенсионеры могли лишиться льгот по, например, налогам, оплате жилищно-коммунальных услуг.

«Люди в большинстве своем понимают, что это [повышение пенсионного возраста] неизбежно, радоваться нечему, но понимание это есть, а это самое главное», — убежден Путин.

По его словам, так же россияне воспринимают воссоединение Крыма с Россией. «В России это воспринимается как справедливые действия и президента, и государства, потому что и исторически эта территория всегда принадлежала России, и люди захотели вернуться в Россию», — указал глава государства. На его взгляд, «кто-то пытается этого не замечать, делает вид, что этого нет, на самом деле это есть, и реакция людей — это лучший индикатор того, что это справедливо».

Президент также назвал главным достижением за последние годы восстановление экономики и возросший уровень доходов населения по сравнению с концом 1990-х — началом 2000-х.

О стремлении к переменам
«Подавляющее большинство граждан России вряд ли хотят революционных перемен, мы уже сыты этими революциями в ХХ веке и уже наелись этими революционными изменениями даже в новейшей истории, — сказал он. — Поэтому наша задача в том, чтобы эти перемены шли своевременно (что мы, кстати говоря, и делаем) и в тесном взаимодействии с гражданским обществом».

Российский лидер заметил, что стремление к переменам абсолютно естественно и свойственно людям повсюду, в том числе и в Европе. На вопрос, каких перемен президент хотел бы лично для себя, Путин отшутился. «Я хочу, чтобы мы закончили уже дискуссию, — заявил он под аплодисменты зала. — Мне нужно в Узбекистан улетать, а я еще хочу в хоккей поиграть по дороге». К этому моменту дискуссия в рамках пленарного заседания длилась около двух с половиной часов.

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Всегда считала себя нормальным человеком, а оказалось Увы ! И таких ненормальных как я — большинство, это все, кто не согласен с пенсионной реформой. Отработать всю жизнь на производстве, получать минимум пенсии, сравняться с теми, у кого минимальный стаж и получающих льготы от государства. Это просто — уравниловка.

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  2. Аноним

    Вынужден разочаровать великого кормчего — ну не понимаю я почему он и его друзья так со мной поступают.
    Вот ёжик в зоопарке понимает, но у него и прожиточный минимум выше, чем 3700 :-D

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