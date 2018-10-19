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Силачи покажут класс в народном и русском жиме на помосте Бердска

В выходные на бердских спортплощадках кроме того пройдут игры чемпионата России по баскетболу и первенство Новосибирской области по бадминтону.(АФИША)

19.10.2018 Фото: ОФКиС Бердска Нет комментариев
 
Силачи покажут класс в народном и русском жиме на помосте Бердска

Новосибирские «динамовки» — одни из сильнейших в России

Соревнования по различным видам спорта пройдут в Бердске в ближайшие дни.

Как сообщили в городском отделе физкультуры и спорта, в субботу, 20 октября, с 13.00 до 16.00 в бердском ЦСК «Вега» по адресу: ул. Линейная, 3В состоится чемпионат России по баскетболу среди женских команд Премьер-лиги. Сыграют «Динамо» (Новосибирская область) – «Динамо-УГМК» (Екатеринбург). Вход свободный.

Также 20 октября в 16.00 в ЦСК «Вега» стартует открытый чемпионат Новосибирской области по народному жиму, русскому жиму, мас-реслингу, пауэрспорту, пауэрлифтингу и жиму лежа среди любителей и профессионалов в экипировке и без.

C 20 по 21 октября в Доме спорта «Авангард» состоится первенство области по бадминтону. Игры будут проходить с 10.00 до 16.00.

В воскресенье, 21 октября, с 9.00 в санатории «Рассвет» школьники, представители различных организаций и предприятий, а также просто бердчане будут сдавать нормативы ГТО по плаванию. Это практически финал для VI и XI ступеней в возрасте от 18-70 лет и старше. Именно для этой категории закроется отчетный период 31 декабря 2018 года.

Остается еще одна дисциплина – это бег на лыжах, которая будет проходить в декабре. А для школьников в возрасте от 6-17 лет отчетный период продолжается и будет завершен 30 июня 2019 года.


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