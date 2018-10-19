Навальный принял вызов: зовет главу Росгвардии на дебаты

Оппозиционер Алексей Навальный принял «вызов на дуэль» главы Росгвардии Виктора Золотова и предложил провести ее в виде дебатов на федеральном канале.
«Я ваш вызов принимаю, и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире «Первого канала» или любого другого федерального канала», — сказал Навальный в эфире своего YouTube-канала.
В случае отказа федеральных каналов оппозиционер готов провести дебаты в эфире своего YouTube-канала.
Советник директора Росгвардии заявил, что в руководстве ведомства «не смотрели и не собираются сейчас смотреть» ответ Алексея Навального на вызов на дуэль, назвав обращение оппозиционера «пиаром во время траура».
«У нас все заняты делами. Организацией работы в Керчи в условиях усиленного режима. Я вообще считаю позором такое выступление, когда вся страна склонила голову в трауре. Пока мы сдаем кровь, соболезнуем семьям погибших и принимаем меры по укреплению безопасности, заниматься самопиаром — это просто недостойно», — заявил РБК советник директора Росгвардии по связям со СМИ генерал-майор Валерий Грибакин.
Ранее в четверг основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на своем канале в YouTube разместил ответ на обращение главы Росгвардии Виктора Золотова. В начале сентября директор Росгвардии пообещал, что сделает из оппозиционного политика «отбивную» и вызвал оппозиционера на дуэль.
Выйдя в понедельник из спецприемника для административно задержанных, Навальный пообещал ответить Золотову. В четверг он сказал, что «благодарен» Золотову за вызов на дуэль, который, по его мнению, доказывает, что «ключевые места в руководстве российской власти занимают ненормальные, неадекватные люди».
«Раз вы решили вернуть замечательные традиции, то знаете, что вид дуэли и оружие выбирает тот, кого вызвали. Я ваш вызов принимаю, и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в эфире «Первого канала» или второго канала, или любого другого федерального канала», — заявил Навальный, добавив, что если телеканалы от проведения таких дебатов откажутся, то их можно провести на его канале в YouTube.
Бывший руководитель управления общественных связей МВД генерал Грибакин был назначен новым советником Золотова и официальным представителем ведомства накануне. Перед своим назначением Грибакин возглавлял службу по взаимодействию со СМИ ФГУП «Охрана» Росгвардии. Предшественник Грибакина Александр Хинштейн в сентябре был избран депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» в ходе довыборов.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Не люблю информацию о Навальном — но тут красавчик, умыл генерала — а система к этому не готова.
33 12
какая такая «система»? к чему не готова?
типичный клоун, который к слову всем уже изрядно поднадоел, пытается хоть как то остаться на плаву и цепляется за любую соломинку чтобы его не забыли.
но поезд уже ушел: прощай Алеша, надеюсь больше тебя не увидеть.
также надеюсь что следующий ставленник сил «оппозиции» будет более харизматичен и обладать хотя бы чуть-чуть мозгом, а то тут совсем уж плохо с этим.
13 40
посмотрим что ответит трусливый генералишка.
27 12
Золотов типичный клоун, который к слову всем уже изрядно поднадоел,Согласен на 100%
31 11
согласен: золотов клоун
также считаю навального клоуном
битва клоунов!
12 23
для полноты картины:
рефери — клоун
и зрители клоуны.
удалено
4 12
Битва клоунов.Да это будет круче Хабиб -Конор Но, к сожалению один из них трус.
7 15
навальный?
золотов хоть и глуповат, но уж точно не трус
8 21
Мы видели как в гелик к незнакомому мужчине сел
3 5
да, да. И как видим именно навальный съехал с дуэли
1 2
Всем на доел не навальный , а другой клоун возомнивший себя царьком
14 7
«на доел «…объедки не предлагать.
2 2
«Не люблю информацию о Навальном …» это что же тебе так правда не нравится? Или считаешь, что весь его ФБК врёт?
Алексей — мы с тобой!
10 5
Навальному спасибо надо сказать, что правду говорит. Вот так бы коммунисты с Зюгановом говорили.
7 1
Казалось бы — есть публикация с предъявлением чего-то, похожего на факты, о воровстве в особо крупных масштабах.
Воровстве, между прочим, не у частного лица, а у бюджета. Какой-нибудь правоохранительный орган (а их у нас — как блох на жучке) должен был провести проверку фактов и принять процессуальное решение — возбуждать уголовное дело либо по факту воровства, либо по факту клеветы на уважаемого человека. Вместо этого идет выяснение — будем друг другу бить морды или цивилизованно дебатировать по телевизору — так украли эти деньги или нет/
Вся эта ситуация — прекрасная иллюстрация деградировавшего государства до состояния, когда оно в принципе не способно выполнять свои базовые функции.
32 10
факты в органы надо предъявлять.
а на надписи на заборах и на ролики в ютюбе плевать на самом деле всем кроме продажных
6 9
В какие органы? В те, которые заняты засекречиванием фактов? Или есть какие-то другие?
Блин… У нас уже даже тендеры засекречивают. Типа «против санкций». А потом оказывается что всё по своим карманам распихивают.
10 3
советник директора Росгвардии по связям со СМИ генерал-майор Валерий Грибакин. На содержание этого советника в год не менее 100000 долларов выходит. А функционал его в статье описан. Это жесть какая то творится секретари носят звание генерала. О чем можно говорить с этими людьми?
23 10
Какое отношение траур имеет к дебатам? День можно назначить любой, хоть через месяц…
21 11
«У нас все заняты работой»
Тык и хочется спросить, что все охраняют труп подозреваемого? Или какая ещё может быть работа именно у росгвардии.
21 11
Реально красавчик! Ждем ответа от Золотова
24 12
Что скажет Золотов?
Красноречием Золотов не блещет, но ответит.
Интрига разворачивается.
Попкорн свежий уже завозят.
10 9
А для Лёхи всегда готовы и зелёнка, и торт.
6 11
Я тоже не жалую Навального. И мне его жаль, его тоже прикончат. Но никакого расследования не будет. Он уже много фактов озвучивал не соответствия деклараций о доходах и расходах (приобретения имущества). Закон это для сельских чинушь и депутатов. А в Мацкве все не прикасаемые.
18 12
И что интересно, не подают на него в суд за клевету. Значит он говорит правду. Я тоже склоняюсь к тому. что его в скором времени уберут.
6 3
Что это не подают. Смотрим вики.
Иск от Владлена Степанова
Иск от Константина Костина
Иск от Сергея Неверова
Иск от Максима Ликсутова
Иск от Дмитрия Саблина
Иск от партии «Яблоко»
Дело о клевете на Павла Карпова
Иск Алишера Усманова
4 4
это вам ФБК не рассказывает
уже с десяток дел набирается и все ФБК и Навальные проиграли разумеется.
Что интересно: даже оспаривать не пытались — знают что врут
1 8
Врете вы — оспаривают почти всегда. Но трудно (почти невозможно) победить в отечественном суде суде с состоятельными и властными оппонентами.
2 2
не думал что фанатики навального настолько зомбированы, что даже не знаю сколько раз он уже проиграл в делах о клевете
3 9
Просветите пожалуйста нас «зомбированных» студент, зажимаем пальцы
4 1
Список дел выше. Навальный исправно оплачивал моральный ущерб и расходы на адвокатов, а также суд его обязывал публиковать опровержения.
1 1
— У нас все заняты делами. Организацией работы в Керчи в условиях усиленного режима. —
Ага ВСЁ МВД сейчас в Керчи!!! В Москве никого не осталось. А то в Керчи сидят дилетанты и работать нифига не умеют…
«Вояки», вернее их генаралитет, в очередной раз позорятся.
19 10
Браво Алексей!!!
12 6
Вот так должна вести себя оппозиция!!! А не как КПРФ ЛДПР и прочие молчуны.
13 5
пороть чушь и играть на публику?
так это место уже другой клоун застолбил: Жириновский.
Боюсь с ним Алексею точно не справится, хоть и старается изо всех сил
3 12
Это не чушь, а уголовно наказываемое деяние. ВВП советует всем идти в «СУД», пусть этот «боевой» «генерал» туда и обратиться с иском о защите чести и достоинства. Но дело в том ,что он ни тем ни другим не обладает
6 4
«пусть этот «боевой» «генерал» туда и обратитЬся «…щколота жжёт мягкими знаками. Но учит жить.
0 1
Как жаль что приходится видеть эту грязь и пацанские разборки. И называть все это политикой.Страна опустилась ниже плинтуса в плане интеллегентности,начитанности и прочего.По всем канал разборки ,ругательство,копание в грязном белье без стыда и совести,и это нормальная жизнь Когда же проснется этот народ и поймет что его и его детей и родителей крутят на шомполе кучка некчемных дармоедов бесящихся с жиру
8 4
Мда.НАвальный решил опять засветится и поиграть в свою пользу.Ну дело его,хотя мог бы и суд подать на генерала и генерал тоже мог в суд на этого условно-судимого тоже подать.Но нет,начали воздух кулаками сотрясать,один грозить отбивную сделать из противника,а второй грозит всю словесную грязь вылить на оппонента.
Так что,ничем особенным они друг другу не уступают и вывод какой? Правильно.Опять будет НАвальный призывать к нелегальным митингам и опять его закроют в СИЗО — эх,жизнь у него жестянка,любитель по нарам шастать и там отдыхать от словесных дебатов и выступлений. А к мостам ему не советую подходить,а то найдётся какой-нибудь мазохист и проверит,как НАвальный плавает.
Человек ——
3 12
«Страна опустилась ниже плинтуса в плане интеллегентности,начитанности и прочего»…это точно. И интеллИгентами мнят себя все, умеющие бить по клавишам компа.
1 1
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что не готов к дуэли, на которую сам вызвал Алексея Навального — он не согласен с видом «оружия», которое в соответствии с дуэльным кодексом выбрал накануне оппозиционер.
«Дебаты? Я его на другое приглашал. Поэтому мы с ним не сходимся», — заявил Золотов журналистам, которые спросили, в каком формате он планирует отвечать. «Потом решим», — решил Золотов. (с)
Ну да, ему легче размазать противника по асфальту, чем говорить ) Сила у него не в мозгах, да…))
10 3
Как жалок этот «генерал». Печать интеллекта прям сияет на его лице! Читает текст по телесуфлеру, в жизнии двух слов связать не может. Жмет руку на Красной площади в организованном спектакле… вот такие и рулят страной. милиардеры…
8 3
Леха,ты молодец!Я за тебя!
5 3