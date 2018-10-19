Навальный принял вызов: зовет главу Росгвардии на дебаты

Оппозиционер Алексей Навальный принял «вызов на дуэль» главы Росгвардии Виктора Золотова и предложил провести ее в виде дебатов на федеральном канале.

«Я ваш вызов принимаю, и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире «Первого канала» или любого другого федерального канала», — сказал Навальный в эфире своего YouTube-канала.

В случае отказа федеральных каналов оппозиционер готов провести дебаты в эфире своего YouTube-канала.

Советник директора Росгвардии заявил, что в руководстве ведомства «не смотрели и не собираются сейчас смотреть» ответ Алексея Навального на вызов на дуэль, назвав обращение оппозиционера «пиаром во время траура».

«У нас все заняты делами. Организацией работы в Керчи в условиях усиленного режима. Я вообще считаю позором такое выступление, когда вся страна склонила голову в трауре. Пока мы сдаем кровь, соболезнуем семьям погибших и принимаем меры по укреплению безопасности, заниматься самопиаром — это просто недостойно», — заявил РБК советник директора Росгвардии по связям со СМИ генерал-майор Валерий Грибакин.

Ранее в четверг основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на своем канале в YouTube разместил ответ на обращение главы Росгвардии Виктора Золотова. В начале сентября директор Росгвардии пообещал, что сделает из оппозиционного политика «отбивную» и вызвал оппозиционера на дуэль.

Выйдя в понедельник из спецприемника для административно задержанных, Навальный пообещал ответить Золотову. В четверг он сказал, что «благодарен» Золотову за вызов на дуэль, который, по его мнению, доказывает, что «ключевые места в руководстве российской власти занимают ненормальные, неадекватные люди».

«Раз вы решили вернуть замечательные традиции, то знаете, что вид дуэли и оружие выбирает тот, кого вызвали. Я ваш вызов принимаю, и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в эфире «Первого канала» или второго канала, или любого другого федерального канала», — заявил Навальный, добавив, что если телеканалы от проведения таких дебатов откажутся, то их можно провести на его канале в YouTube.

Бывший руководитель управления общественных связей МВД генерал Грибакин был назначен новым советником Золотова и официальным представителем ведомства накануне. Перед своим назначением Грибакин возглавлял службу по взаимодействию со СМИ ФГУП «Охрана» Росгвардии. Предшественник Грибакина Александр Хинштейн в сентябре был избран депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» в ходе довыборов.