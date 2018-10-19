КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
Продам
Продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Спасла маму 5-летняя дочь на трагическом пожаре в Бердске

Деньги для депутата: не хватает средств ни на цветы, ни на конфеты

Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

В память о 20 расстрелянных в керченском колледже зажгли свечи в Бердске

РПЦ за рубежом разорвала отношения с Константинопольским патриархатом

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Облагородить после ремонта участки у домов и остановок приказал мэр Бердска

Золотов Навальному: Дебаты? Я его на другое приглашал

Расстрелявшего 20 человек в керченском колледже не похоронят среди безродных

Навальный принял вызов: зовет главу Росгвардии на дебаты

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Навальный принял вызов: зовет главу Росгвардии на дебаты

За ночь видеоответ оппозиционера просмотрели почти 2,5 млн человек. В Росгвардии расценили это как танцы на крови во время траура после керченской трагедии.(ВИДЕО)

19.10.2018 Фото: Сайт Навального 43 коммент.
 
Навальный принял вызов: зовет главу Росгвардии на дебаты

Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный принял «вызов на дуэль» главы Росгвардии Виктора Золотова и предложил провести ее в виде дебатов на федеральном канале.

«Я ваш вызов принимаю, и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире «Первого канала» или любого другого федерального канала», — сказал Навальный в эфире своего YouTube-канала.

В случае отказа федеральных каналов оппозиционер готов провести дебаты в эфире своего YouTube-канала.

Советник директора Росгвардии заявил, что в руководстве ведомства «не смотрели и не собираются сейчас смотреть» ответ Алексея Навального на вызов на дуэль, назвав обращение оппозиционера «пиаром во время траура».

«У нас все заняты делами. Организацией работы в Керчи в условиях усиленного режима. Я вообще считаю позором такое выступление, когда вся страна склонила голову в трауре. Пока мы сдаем кровь, соболезнуем семьям погибших и принимаем меры по укреплению безопасности, заниматься самопиаром — это просто недостойно», — заявил РБК советник директора Росгвардии по связям со СМИ генерал-майор Валерий Грибакин.

Ранее в четверг основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на своем канале в YouTube разместил ответ на обращение главы Росгвардии Виктора Золотова. В начале сентября директор Росгвардии пообещал, что сделает из оппозиционного политика «отбивную» и вызвал оппозиционера на дуэль.

Выйдя в понедельник из спецприемника для административно задержанных, Навальный пообещал ответить Золотову. В четверг он сказал, что «благодарен» Золотову за вызов на дуэль, который, по его мнению, доказывает, что «ключевые места в руководстве российской власти занимают ненормальные, неадекватные люди».

«Раз вы решили вернуть замечательные традиции, то знаете, что вид дуэли и оружие выбирает тот, кого вызвали. Я ваш вызов принимаю, и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в эфире «Первого канала» или второго канала, или любого другого федерального канала», — заявил Навальный, добавив, что если телеканалы от проведения таких дебатов откажутся, то их можно провести на его канале в YouTube.

Бывший руководитель управления общественных связей МВД генерал Грибакин был назначен новым советником Золотова и официальным представителем ведомства накануне. Перед своим назначением Грибакин возглавлял службу по взаимодействию со СМИ ФГУП «Охрана» Росгвардии. Предшественник Грибакина Александр Хинштейн в сентябре был избран депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» в ходе довыборов.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Спасла маму 5-летняя дочь на трагическом пожаре в Бердске Деньги для депутата: не хватает средств ни на цветы, ни на конфеты Возродить кинолекторий предложил молодым педагогам мэр Бердска

(43) Комментариев

  1. Смотрящий

    Не люблю информацию о Навальном — но тут красавчик, умыл генерала — а система к этому не готова.

    Thumb up 33 Thumb down 12

  2. Аноним

    Казалось бы — есть публикация с предъявлением чего-то, похожего на факты, о воровстве в особо крупных масштабах.
    Воровстве, между прочим, не у частного лица, а у бюджета. Какой-нибудь правоохранительный орган (а их у нас — как блох на жучке) должен был провести проверку фактов и принять процессуальное решение — возбуждать уголовное дело либо по факту воровства, либо по факту клеветы на уважаемого человека. Вместо этого идет выяснение — будем друг другу бить морды или цивилизованно дебатировать по телевизору — так украли эти деньги или нет/
    Вся эта ситуация — прекрасная иллюстрация деградировавшего государства до состояния, когда оно в принципе не способно выполнять свои базовые функции.

    Thumb up 32 Thumb down 10

    • Аноним

      факты в органы надо предъявлять.
      а на надписи на заборах и на ролики в ютюбе плевать на самом деле всем кроме продажных

      Thumb up 6 Thumb down 9

      • Аноним

        В какие органы? В те, которые заняты засекречиванием фактов? Или есть какие-то другие?

        Блин… У нас уже даже тендеры засекречивают. Типа «против санкций». А потом оказывается что всё по своим карманам распихивают.

        Thumb up 10 Thumb down 3

  3. Аноним

    советник директора Росгвардии по связям со СМИ генерал-майор Валерий Грибакин. %) На содержание этого советника в год не менее 100000 долларов выходит. А функционал его в статье описан. Это жесть какая то творится секретари носят звание генерала. О чем можно говорить с этими людьми?

    Thumb up 23 Thumb down 10

  4. Аноним

    Какое отношение траур имеет к дебатам? День можно назначить любой, хоть через месяц… 8)

    Thumb up 21 Thumb down 11

  5. Аноним

    «У нас все заняты работой» :-D
    Тык и хочется спросить, что все охраняют труп подозреваемого? Или какая ещё может быть работа именно у росгвардии.

    Thumb up 21 Thumb down 11

  6. Новый мэр

    Реально красавчик! Ждем ответа от Золотова

    Thumb up 24 Thumb down 12

  7. Аноним

    Что скажет Золотов?
    Красноречием Золотов не блещет, но ответит.
    Интрига разворачивается.
    Попкорн свежий уже завозят.
    :-D

    Thumb up 10 Thumb down 9

  8. житель

    Я тоже не жалую Навального. И мне его жаль, его тоже прикончат. Но никакого расследования не будет. Он уже много фактов озвучивал не соответствия деклараций о доходах и расходах (приобретения имущества). Закон это для сельских чинушь и депутатов. А в Мацкве все не прикасаемые.

    Thumb up 18 Thumb down 12

    • горожанка

      И что интересно, не подают на него в суд за клевету. Значит он говорит правду. Я тоже склоняюсь к тому. что его в скором времени уберут.

      Thumb up 6 Thumb down 3

      • Аноним

        Что это не подают. Смотрим вики.
        Иск от Владлена Степанова
        Иск от Константина Костина
        Иск от Сергея Неверова
        Иск от Максима Ликсутова
        Иск от Дмитрия Саблина
        Иск от партии «Яблоко»
        Дело о клевете на Павла Карпова
        Иск Алишера Усманова

        Thumb up 4 Thumb down 4

      • Аноним

        это вам ФБК не рассказывает
        уже с десяток дел набирается и все ФБК и Навальные проиграли разумеется.
        Что интересно: даже оспаривать не пытались — знают что врут ;)

        Thumb up 1 Thumb down 8

        • Никола

          Врете вы — оспаривают почти всегда. Но трудно (почти невозможно) победить в отечественном суде суде с состоятельными и властными оппонентами.

          Thumb up 2 Thumb down 2

      • студент

        не думал что фанатики навального настолько зомбированы, что даже не знаю сколько раз он уже проиграл в делах о клевете %)

        Thumb up 3 Thumb down 9

  9. 3лой

    — У нас все заняты делами. Организацией работы в Керчи в условиях усиленного режима. —
    Ага ВСЁ МВД сейчас в Керчи!!! В Москве никого не осталось. А то в Керчи сидят дилетанты и работать нифига не умеют…
    «Вояки», вернее их генаралитет, в очередной раз позорятся.

    Thumb up 19 Thumb down 10

  10. Аноним

    Браво Алексей!!! ;)

    Thumb up 12 Thumb down 6

  11. Аноним

    Вот так должна вести себя оппозиция!!! А не как КПРФ ЛДПР и прочие молчуны. ;)

    Thumb up 13 Thumb down 5

    • Аноним

      пороть чушь и играть на публику?
      так это место уже другой клоун застолбил: Жириновский.
      Боюсь с ним Алексею точно не справится, хоть и старается изо всех сил

      Thumb up 3 Thumb down 12

      • Аноним

        Это не чушь, а уголовно наказываемое деяние. ВВП советует всем идти в «СУД», пусть этот «боевой» «генерал» туда и обратиться с иском о защите чести и достоинства. Но дело в том ,что он ни тем ни другим не обладает ;)

        Thumb up 6 Thumb down 4

  12. Аноним

    Как жаль что приходится видеть эту грязь и пацанские разборки. И называть все это политикой.Страна опустилась ниже плинтуса в плане интеллегентности,начитанности и прочего.По всем канал разборки ,ругательство,копание в грязном белье без стыда и совести,и это нормальная жизнь :-! Когда же проснется этот народ и поймет что его и его детей и родителей крутят на шомполе кучка некчемных дармоедов бесящихся с жиру *IN LOVE*

    Thumb up 8 Thumb down 4

    • Человек

      Мда.НАвальный решил опять засветится и поиграть в свою пользу.Ну дело его,хотя мог бы и суд подать на генерала и генерал тоже мог в суд на этого условно-судимого тоже подать.Но нет,начали воздух кулаками сотрясать,один грозить отбивную сделать из противника,а второй грозит всю словесную грязь вылить на оппонента.
      Так что,ничем особенным они друг другу не уступают и вывод какой? Правильно.Опять будет НАвальный призывать к нелегальным митингам и опять его закроют в СИЗО — эх,жизнь у него жестянка,любитель по нарам шастать и там отдыхать от словесных дебатов и выступлений. А к мостам ему не советую подходить,а то найдётся какой-нибудь мазохист и проверит,как НАвальный плавает.
      Человек —— *IN LOVE*

      Thumb up 3 Thumb down 12

    • Аноним

      «Страна опустилась ниже плинтуса в плане интеллегентности,начитанности и прочего»…это точно. И интеллИгентами мнят себя все, умеющие бить по клавишам компа.

      Thumb up 1 Thumb down 1

  13. Аноним

    Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что не готов к дуэли, на которую сам вызвал Алексея Навального — он не согласен с видом «оружия», которое в соответствии с дуэльным кодексом выбрал накануне оппозиционер.
    «Дебаты? Я его на другое приглашал. Поэтому мы с ним не сходимся», — заявил Золотов журналистам, которые спросили, в каком формате он планирует отвечать. «Потом решим», — решил Золотов. (с)
    Ну да, ему легче размазать противника по асфальту, чем говорить ) Сила у него не в мозгах, да…))

    Thumb up 10 Thumb down 3

  14. Аноним

    Как жалок этот «генерал». Печать интеллекта прям сияет на его лице! Читает текст по телесуфлеру, в жизнии двух слов связать не может. Жмет руку на Красной площади в организованном спектакле… вот такие и рулят страной. :( милиардеры…

    Thumb up 8 Thumb down 3

  15. ывапр

    Леха,ты молодец!Я за тебя!

    Thumb up 5 Thumb down 3

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика