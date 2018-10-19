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Валдай: президент Путин отменил доклад

Формат общения российского лидера с участниками валдайского клуба изменится, заявил Песков.

19.10.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев
 
Валдай: президент Путин отменил доклад

Владимир Путин

Формат ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай» в этом году изменился — президент РФ Владимир Путин не будет выступать с традиционной вводной речью, но как обычно ответит на вопросы участников мероприятия, после пленарного заседания общение продолжится в менее формальной обстановке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, ежегодно президент встречается с валдайцами. Ежегодно он выступает перед ними на большой пленарке, однако модальность присутствия главы государства в этом году будет несколько другой. Как такового не будет вводного выступления. Вводная часть будет выполнена путем модерирования (директора по научной работе клуба, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике») Федора Лукьянова. Он будет вдвоем с президентом перед залом валдайцев», — сказал Песков.

Затем, уточнил Песков, президент ответит на вопросы участников Клуба. «Вы знаете, что, как правило, это проходит весьма содержательно и интересно», — добавил он.

Затем общение Путина с участниками мероприятия продолжится в менее формальной обстановке, передает РИА Новости. «Это будет небольшой прием, где на ногах уже можно будет и по отдельности пообщаться с участниками форума, и проговорить темы, которые не успели обговорить во время пленарки», — заключил пресс-секретарь президента.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов «Россия в глобальной политике» и Russia Profile. «Валдай» является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.


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