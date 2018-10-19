Спилили 6 берез два подростка ради заработка на дровах в Новосибирской области

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, совершившего незаконную рубку березы, сообщили в четверг в региональном управлении СКР.

Болотнинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя села Ача Болотнинского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная порубка, совершенная группой лиц по предварительному сговору в значительном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что в начале июня 2018 года 17-летний подросток со своим 15-летним приятелем (не достигшим возраста уголовной ответственности) решили заработать денежные средства на незаконной заготовке дров. Они предложили пожилой жительнице села за 5 тысяч рублей напилить 4 кубометра дров и доставить их на грузовой автомашине.

После достигнутой договоренности 17-летний парень взял у отца бензопилу, и они с приятелем, не осознавая опасности затеи и последствий в результате возможного падения на них деревьев, свалили 6 берез в лесном массиве за селом, распилили их на дрова.

Далее предприимчивые подростки попросили соседа на грузовом автомобиле ГАЗ привести заготовленные дрова местной жительнице.

По прошествии времени незаконная рубка была обнаружена в ходе рейда инженером лесных насаждений министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Сотрудники отдела МВД России по Болотнинскому району в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемых в совершении преступления.

Причиненный преступлением ущерб составил 45 тыс. рублей.

В настоящее время устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления, исследуются условия проживания несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.