Наказание за мошенничество с маткапиталом отложили до 2024 года в Новосибирской области

В Новосибирской области жительница Краснозерского района признана судом виновной в мошенничестве с материнским капиталом, сообщили в четверг в облпрокуратуре.
Вступил в законную силу приговор Краснозерского районного судом постановлен приговор 29-летней жительнице Краснозерского района, которая обвинялась в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Следствием и судом установлено, что в 29-летняя женщина с января по май 2017 года по доверенности от юридических лиц заключала договоры на предоставление займа гражданам на приобретение недвижимого имущества с использованием средств материнского капитала на территории Краснозерского района Новосибирской области.
При заключении договоров займа, убеждала обратившихся к ней лиц о передаче займов ей на хранение на 2 месяца до принятия положительного решения Пенсионным фондом, вводя в заблуждение заемщиков о том, что Пенсионный фонд может отказать в использовании материнского капитала, тем самым похитила у семи заемщиков перечисленные им фирмой (займодавцем) заемные денежные средства на покупку жилья на общую сумму более 3 млн рублей.
В ходе расследования установлено, что трое потерпевших сами снимали поступившие им деньги на счет и передавали на хранение обвиняемой, а четверо потерпевших передали ей на хранение банковские карты с пин-кодами, которые обвиняемая сама обналичила.
По уголовному делу постановлен обвинительный приговор, согласно которому подсудимая признана виновной в совершении указанных преступлений, ей назначено наказание в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Учитывая наличия у подсудимой малолетнего ребенка, судом отсрочено отбывание наказания до сентября 2024 года.
В пользу потерпевших судом постановлено взыскать с осужденной почти 2,5 млн рублей. В счет погашения ущерба сохранен арест на её имущество.
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