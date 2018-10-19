Украинцы хотят смотреть ТВ на русском языке

Более половины украинских телезрителей (60 процентов) высказались в прямом эфире за то, чтобы телепередачи и сюжеты на каналах шли на русском языке. И только 40 процентов человек одобрили вещание исключительно на украинском языке.

Опрос, отмечают РИА Новости, проводился одним из наиболее популярных украинских телеканалов NewsOne, а зрителям был задан единственный вопрос: «На каком языке вам хотелось бы смотреть телевидение?».

Всего в студию позвонили 30 250 человек и большинство из них высказались за вещание на русском языке.

Напомним, в 2016 году были приняты поправки в закон о телевидении и радиовещании Украины, согласно которым с ноября 2017 года не менее 55 процентов передач должны быть на украинском языке.

А 13 октября на Украине вступил в силу «Закон о языковых квотах», который был принят Верховной Радой в мае этого года. Согласно документу, не менее 75 процентов передач центральных и 50 процентов эфира региональных телеканалов должно идти на украинском языке.

Использование в телепередачах других языков допускается, если речь идет о комментариях экспертов или прямых включениях с места событий. Кроме того, любое СМИ должно дублировать свои материалы, вышедшие на других языках, на «мове».

Источник: РГ