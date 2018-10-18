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В чем привлекательность проекта «Дом -2»

В течение более 10 лет проект Дом 2 пользуется популярностью.

18.10.2018 Фото: stroyeskm.ru Нет комментариев
 
В чем привлекательность проекта «Дом 2»

Вполне закономерным является вопрос: когда же участники проекта Дом -2 наконец достроят дом и разбегутся. Но пока передача имеет высокие рейтинги этого не случиться. Поэтому новости дом 2 свежие еще очень долго будут оставаться актуальными.
Несмотря на все противоречивость проекта Дом-2, премьера которого состоялась в 2004 году, следует отметить, что популярность телевизионного шоу постоянно возрастает. Безусловно, привлекательным для многих зрителей является желание героев построить свою любовь. Этот девиз является слоганом проекта. Герои, находясь в замкнутом пространстве, пытаются построить отношения, а зритель постоянно наблюдает з этим процессом. Со времени начала проекта в нем происходили определенные изменения, но суть его оставалась прежней.
Выяснение отношений между молодыми людьми бывают очень захватывающим. Собственно говоря, этот факт и является привлекательным. Получается, что в реальном времени можно смотреть интересный сериал. При этом его особенностью является то, что в нем участвуют не профессиональные актеры, а обычные люди. Также привлекает зрителей динамичность проекта. В шоу периодически появляются новые герои. Именно поэтому приходится знакомиться новыми характерными образами. Учитывая то, что в проекте обыгрываются реальные жизненные ситуации, возникает желание сопереживать героям, представлять себя на их месте и проигрывать предлагаемые ситуации.
Безусловно, нельзя отметить гениальность создателей. Они постоянно подогревают какие-либо скандалы и интриги, возникающие между героями спонтанно. Именно это объясняет высокий рейтинг шоу. Очень многие участники уже стали звездами шоу-бизнеса. Большой вклад в популярность проекта внесла такая известная светская дива, как Ксения Собчак. Привлекательной ведущей является и другая красавица — Ксения Бородина, которая имеет огромное количество поклонников.
Безусловно, смотрят проект не только сторонники, но и противники. Именно они в различных блогах участвуют в спорных обсуждения, что также привлекает внимание к проекту. Следует признать, что каждый человек имеет право собственного выбора, и если проект привлекает внимание зрителей с разными мнениями, значит, он имеет право на существование.


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