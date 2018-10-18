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Израиль: прекрасный отдых круглый год

В мире существует немало мест, где отдых оказывается приятным и увлекательным буквально круглый год.

18.10.2018 Нет комментариев
 
Израиль: прекрасный отдых круглый год

Одним из таких по-настоящему райских уголков по праву может считаться Израиль с его богатейшим культурным наследием, роскошными природными красотами, местами для паломничества. Прекрасно провести здесь время можно как в одиночестве, так и в компании семьи, друзей. Особенно трепетное отношение здесь представлено по отношению к самым маленьким туристам, для которых приготовлено огромное количество ярких развлечений.

Сегодня туры в Израиль в 2019 году и в текущем периоде представлены в рамках крупных операторов отрасли. В их каталогах можно найти предложения буквально на любой вкус и доступный бюджет. Наиболее востребованными курортами здесь являются Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа, Эйлат, Герцлия, Нетания, Бат-Ям, Мертвое море.

При выборе продуктов эксперты рекомендуют обращать внимание не на количество звезд у отеля, а на детальное описание включенных в стоимость проживания услуг, на фотографии номеров и самой гостиницы. При желании всегда можно заказать не стандартный, а экскурсионный тур с интересующей программой поездок по отдельно взятому городу или по всей стране.


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