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Поможет с поездкой в Санкт-Петербург следж-хоккеистам мэр Бердска

Евгений Шестерни побывал на тренировке бердской следж-хоккейной команды «Сибирский лис», которая готовится к первому всероссийскому турниру.

18.10.2018 Фото: ОФКиС Бердска Нет комментариев
 
Поможет с поездкой в Санкт Петербург следж хоккеистам мэр Бердска

Глава Бердска (на фото — второй слева) на тренировке

Бердские следж-хоккеисты из команды «Сибирский лис» активно готовятся к первому всероссийскому фестивалю детских следж-хоккейных команд, который пройдет в Санкт-Петербурге с 30 ноября по 4 декабря в СК «Хоккейный город». На фестивале встретятся все 10 детских следж-хоккейных команд, которые на сегодняшний день есть в России. Бердчане будут играть в дивизионе «Б», куда войдут команды, существующие меньше года, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.

Следж-хоккеисты из «Сибирского лиса» тренируются с полной самоотдачей. Занятия проходят пять дней в неделю. Из них 2 дня с ребятами проводит общефизическую подготовку инструктор-методист МБУ «Спортоград» Елена Карлсон, а оставшиеся три дня дети занимаются на льду. Одну из таких тренировок посетил глава Бердска Евгений Шестернин в рамках рабочей встречи с представителями Центра развития адаптивных видов спорта, городского ОФКиС и муниципального учреждения «Спортоград».

Обсудили технические и организационные вопросы перед предстоящей поездкой в Санкт-Петербург. Евгений Шестернин отметил заметный прогресс детей в физическом развитии и технике игры в хоккей.

На сегодняшний день следж-хоккеем в Бердске занимаются 14 человек. Причем 11 детей находятся в основном составе команды, а трое занимаются в рамках социального катания. Возраст игроков от 8 до 15 лет. АНО «Центр развития адаптивных видов спорта» готов принять в ряды детской следж-хоккейной команды «Сибирский лис» новых воспитанников в возрасте до 16 лет с нарушением опорно-двигательного аппарата. Справки по телефону 8-913-901-41-45.

Поможет с поездкой в Санкт Петербург следж хоккеистам мэр Бердска

В бердской команде 14 следж-хоккеистов


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