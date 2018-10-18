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Прокурор вернул в полицию дело о продаже медсправок за 25 тыс. рублей психам и наркоманам в Бердске

Полиция Искитима не нашла состава преступления в продаже медзаключений. Прокурор отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и отправил его на дополнительную проверку.

18.10.2018 Автор: Марина Волкова Нет комментариев
 
Прокурор вернул в полицию дело о продаже медсправок за 25 тыс. рублей психам и наркоманам в Бердске

Медзаключения за 25 тысяч рублей предлагал предприимчивый бизнесмен в Бердске и Искитиме

Полиция Искитима продолжает проверять законность действий продавца медицинских заключений «проблемным» клиентам, состоящим на учётах у нарколога и психиатра за 25 000 рублей.

По результатам проведенной доследственной проверки 21 сентября полицией Искитима было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием события преступления предусмотренного частью 1 статьи 235 уголовного кодекса РФ — незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности. Однако материалы дела снова вернулись в полицию.

-Искитимским межрайонным прокурором вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и возвращении материала в адрес МО МВД России «Искитимский» для проведения дополнительной проверки. В настоящее время в МО МВД России «Искитимский» по данному факту проводится проверка. — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сегодня, 18 октября.

Трижды редакция «Курьер. Среда. Бердск» направляла запрос в Главное управление МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать результаты проверки по факту продаж медицинских заключений наркоманам и психбольным в Бердске и Искитиме. Как оказалось, информация опубликованная на сайте «Курьер. Среда. Бердск» 3 августа, была зарегистрирована в межмуниципальном отделе МВД России «Искитимский» 11 сентября 2018 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в начале августа жительница Искитима Ольга обращалась в«Курьер. Среда. Бердск» с просьбой разобраться: законно ли выдают водительские медсправки людям, состоящим на учете у нарколога и психиатра.

— Искитимский микрорайон Индустриальный с начала июля был обклеен подобными объявлениями. Расклейки с призывами о помощи ссылались на один и тот же телефонный номер. Это 100% какая-то мошенническая схема. За руль садят наркоманов и людей с психическими расстройствами, — возмущалась Ольга.

Ольга рассказывала «Курьер. Среда. Бердск», что после публикации материала расклейки с предложением пройти медкомиссию за 25 000 рублей проблемным клиентам в искитимском Индустриальном микрорайоне не стало. Жители Бердска на стендах объявлений жилых домов также не видят подобных объявлений.

Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» обращался к предприимчивому бизнесмену и получил инструкцию: что необходимо сделать и куда подъехать, чтобы подобную справку получить. По словам продавца справок, данной услугой воспользовались 12 жителей Бердска и Искитима. Нареканий в сторону продавца по результатам сделки не было.

Стоит отметить, что в соответствии с законодательством РФ люди, состоящие на учете у нарколога и психиатра не могут обладать водительским удостоверением. На дороге по вине водителя в наркотическом или алкогольном опьянении, может произойти смертельная трагедия.

Подробности — в ближайшее время.


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