КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Срочно продам квартиру
Срочно продам 2-е комнаты в одной секции
продам квартиру-студию
Продам 3-ю
Продам 3-ю
продам 1-ую квартиру
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

128 тыс. рублей оставил в магазинах за 9 месяцев каждый житель Бердска

Поможет с поездкой в Санкт-Петербург следж-хоккеистам мэр Бердска

$3,5 млрд «секретных» долгов не вернутся в Россию

Гинеколог ушила мочеточники пациентке во время операции в Новосибирской области

Прокурор вернул в полицию дело о продаже медсправок за 25 тыс. рублей психам и наркоманам в Бердске

США ошибочно разбомбили курдов-союзников в Сирии‍

Больше всех зарабатывают финансисты в России

Конкурс «Бердская красавица-2019»

Депортировали в Таджикистан и Узбекистан 18 иностранцев из Бердска

Опубликован список погибших при теракте в керченском колледже

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Гинеколог ушила мочеточники пациентке во время операции в Новосибирской области

Тем самым нанесет тяжкий вред здоровью потерпевшей — нарушены функции почек. СК направил дело врача в суд. Доктора говорят, что пациентка могла умереть.

18.10.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Гинеколог ушила мочеточники пациентке во время операции в Новосибирской области

Дело врача передано в суд

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении врача по обвинению причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности пациенту. Об этом сегодня, 18 октября, сообщили в региональном управлении СКР.

Ордынским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего врача акушер-гинеколога. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом, своих профессиональных обязанностей).

22 июня 2017 года в ходе плановой операции 28-летним оперирующим врачом ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ»при наложении швов были ушиты мочеточники 42-летней потерпевшей.

Следствием было проведены две комплексные комиссионные судебно-медицинское экспертизы, по результатам которых установлено, что в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей обвиняемой, наступило нарушение функции почек у потерпевшей, что причинило тяжкий вред ее здоровью.

По делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением прокурором Краснозерского района Новосибирской области направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» специалисты, ушивание мочеточников ведет не только к инвалидности, но и к смерти. Иногда, чтобы спасти пациента, мочеточник выводят наружу и тогда человек живет с мочеприемником «в кармане».


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
128 тыс. рублей оставил в магазинах за 9 месяцев каждый житель Бердска В чем привлекательность проекта «Дом -2» Микрозаймы на лояльных условиях: интересные предложения от «Центрофинанс»

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Вот так доверяем врачу самое дорогое- здоровье,а получается доктор плохо или училась или наплевательски отнеслась и итог — повезло пациентке ,что не умерла от неопытного врача.

    Thumb up 3 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика