Гинеколог ушила мочеточники пациентке во время операции в Новосибирской области

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении врача по обвинению причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности пациенту. Об этом сегодня, 18 октября, сообщили в региональном управлении СКР.
Ордынским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего врача акушер-гинеколога. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом, своих профессиональных обязанностей).
22 июня 2017 года в ходе плановой операции 28-летним оперирующим врачом ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ»при наложении швов были ушиты мочеточники 42-летней потерпевшей.
Следствием было проведены две комплексные комиссионные судебно-медицинское экспертизы, по результатам которых установлено, что в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей обвиняемой, наступило нарушение функции почек у потерпевшей, что причинило тяжкий вред ее здоровью.
По делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением прокурором Краснозерского района Новосибирской области направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» специалисты, ушивание мочеточников ведет не только к инвалидности, но и к смерти. Иногда, чтобы спасти пациента, мочеточник выводят наружу и тогда человек живет с мочеприемником «в кармане».
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Вот так доверяем врачу самое дорогое- здоровье,а получается доктор плохо или училась или наплевательски отнеслась и итог — повезло пациентке ,что не умерла от неопытного врача.
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