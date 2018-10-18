Гинеколог ушила мочеточники пациентке во время операции в Новосибирской области

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении врача по обвинению причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности пациенту. Об этом сегодня, 18 октября, сообщили в региональном управлении СКР.

Ордынским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего врача акушер-гинеколога. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом, своих профессиональных обязанностей).

22 июня 2017 года в ходе плановой операции 28-летним оперирующим врачом ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ»при наложении швов были ушиты мочеточники 42-летней потерпевшей.

Следствием было проведены две комплексные комиссионные судебно-медицинское экспертизы, по результатам которых установлено, что в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей обвиняемой, наступило нарушение функции почек у потерпевшей, что причинило тяжкий вред ее здоровью.

По делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением прокурором Краснозерского района Новосибирской области направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» специалисты, ушивание мочеточников ведет не только к инвалидности, но и к смерти. Иногда, чтобы спасти пациента, мочеточник выводят наружу и тогда человек живет с мочеприемником «в кармане».