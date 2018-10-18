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США ошибочно разбомбили курдов-союзников в Сирии‍

В военно-дипломатических кругах инцидент называют непрофессионализмом американских военных.

18.10.2018 Один комментарий
 
США ошибочно разбомбили курдов союзников в Сирии‍

© Фото : U.S. Air Force photo/Senior Airman Erin Trower

Два американских истребителя F-15 из-за непрофессионализма атаковали позиции курдов в Сирии, сообщил РИА Новости источник в военно-дипломатических кругах.

В результате авианалета погибли шесть курдских солдат, около 15 получили серьезные ранения. По словам собеседника агентства, курды в момент авиаудара вели наступление на позиции «Исламского государства»(террористическая организация, запрещенная в России).

В районе населенного пункта Хаджин сирийской провинции Дейр эз-Зор продолжается безуспешное наступление курдских группировок на боевиков при поддержке коалиции во главе с США.

Источник добавил, что антитеррористическая операция коалиции представляет собой лишь имитацию, служащую оправданием Вашингтона для того, чтобы не прекращать свое незаконное присутствие на территории суверенного государства.

Кроме того, собеседник РИА Новости отметил, что данный район вновь перешел под контроль террористической организации, поскольку между американскими военными и Сирийскими демократическими силами нет координации действий. Это, по словам источника, свидетельствует о провале политике Вашингтона, которая лишь усугубляет проблемы в регионе.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    да ладно, все привыкли давно.
    то госпиталь бомбят по ошибке, то вот тех кто против террористов задели ненароком.
    поросята и прочие продажные чему угодно поверят…
    но мы то знаем как оно на самом деле ;)

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