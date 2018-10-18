США ошибочно разбомбили курдов-союзников в Сирии‍

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да ладно, все привыкли давно.
то госпиталь бомбят по ошибке, то вот тех кто против террористов задели ненароком.
поросята и прочие продажные чему угодно поверят…
но мы то знаем как оно на самом деле
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