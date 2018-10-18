Опубликован список погибших при теракте в керченском колледже

Стали известны имена детей, погибших при стрельбе 17 октября в Керченском политехническом колледже. Информация размещена на сайте правительства республики Крым ПРК

1. Журавлева Анна Александровна (1998).

2. Лазарев Владислав Анатольевич (1999).

3. Болдина Ксения Александровна (2000).

4. Лавринович Алексей Витальевич (1999).

5. Перепелкин Егор Андреевич (1999).

6. Лысенко Руслан Валерьевич (2000).

7. Росляков Владислав (2000; подозреваемый в нападении).

8. Карымов Роман Валерьевич (1997).

9. Джураев Руден Ришатович (2001).

10. Данил Игоревич П. (2002).

11. Алина Сергеевна К. (2002).

12. Сергей Олегович С. (2003).

13. Вячеслав Евгеньевич В. (2003).

14. Дарья Александровна Ч. (2002).

15. Никита Данилович Ф. (2002).

16. Бакланова Анастасия Вячеславовна (1991).

17. Моисеенко Александр Владимирович (1972).

18. Бакланова Светлана Юрьевна (1961).

19. Кудрявцева Мария Борисовна (1956).

20. Устенко Людмила Александровна (1953).

Трагедия произошла 17 октября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Студент колледжа 18-летний Владислав Росляков зашел в здание, имея при себе не менее 10 самодельных бомб. Одно из неустановленных взрывных устройств сработало в столовой здания, после чего молодой человек открыл огонь из ружья по ученикам и преподавателям.

По последним данным, в результате атаки погибли 20 человек, в том числе и сам нападавший, который покончил с собой. Пострадали по разным данным от 49 до 53 человек.

Видео правительства Крыма

